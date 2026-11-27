Силуанов сообщил о росте задолженности по госконтрактам на 6 трлн рублей за год
Дебиторская задолженность по государственным контрактам за 10 месяцев 2026 года увеличилась на 6 трлн руб. Об этом во время обсуждения закона о федеральном бюджете сообщил министр финансов Антон Силуанов.
По словам министра, ситуация усугубляется из-за практики уплаты авансов более 80% еще до фактического выполнения работ. Из-за этого бюджетные средства замораживаются на счетах подрядчиков.
«Сейчас рассматривается предложение о том, чтобы осуществлять авансирование только в случае, если предыдущий этап закрыт. Если работа выполнена, можно говорить о новом авансировании», — заявил Антон Силуанов (цитата по «Парламентской газете»). По оценке Минфина, эта мера призвана дисциплинировать подрядчиков и добиться использования бюджетных средств по назначению.