Минфин предложил учитывать скидку Urals в демпфере до 2029 года
Минфин России предложил еще на год сохранить встроенный специальный коэффициент (ВСПР), который сокращает бюджетные выплаты нефтяникам по топливному демпферу. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с правительственными поправками к Налоговому кодексу, подготовленными ко второму чтению. По его словам, коэффициент предлагается обнулить с 1 января 2030 года вместо 1 января 2029-го.
Демпфер компенсирует нефтяникам разницу между экспортной стоимостью топлива и установленной в Налоговом кодексе условной внутренней ценой. Коэффициент ВСПР позволяет учитывать в этом расчете скидку российской нефти Urals к Brent. Среднемесячный дисконт вычитают из средней экспортной цены бензина. За счет такой корректировки расчет приближается к реальной стоимости российского топлива в Европе, а выплаты из бюджета уменьшаются.
При обсуждении продления механизма на 2027–2028 годы дополнительные доходы бюджета оценивали в 422,8 млрд руб. и 493 млрд руб. соответственно. Уже принятые Госдумой в первом чтении поправки также предусматривают повышение нормативных внутренних цен бензина, дизтоплива и авиакеросина на эти два года. Это может сократить выплаты нефтяным компаниям и авиаперевозчикам.