Минфин предложил учитывать скидку Urals в демпфере до 2029 года

При обсуждении продления механизма на 2027–2028 годы дополнительные доходы бюджета оценивали в 422,8 млрд руб. и 493 млрд руб. соответственно. Уже принятые Госдумой в первом чтении поправки также предусматривают повышение нормативных внутренних цен бензина, дизтоплива и авиакеросина на эти два года. Это может сократить выплаты нефтяным компаниям и авиаперевозчикам.