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Бюджетный пакет принят во втором чтении
Госдума 19 ноября приняла во втором чтении бюджетный пакет правительства, основой которого является проект закона о федеральном бюджете на 2027–2029 годы. Не меняя базовых параметров госказны, нижняя палата вместе с правительством распределила около 9 трлн руб. расходов — эти деньги пойдут на трансферты регионам и на разнообразные отраслевые нужды. Помочь государству собрать необходимые суммы должны налоговые изменения, добавляющие в бюджет в 2027 году 1,5 трлн руб. за счет установления налога на сверхдоходы, распространения общих ставок НДФЛ на пассивные доходы граждан, введения 22-процентного НДС для трансграничной онлайн-торговли и других новаций. Ко второму чтению изменения коснулись и налоговой части пакета. В частности, занимающийся торговлей малый бизнес лишен шансов на пониженную ставку при «упрощенке».
Бюджетный пакет включает в себя проекты законов о федеральном бюджете и о бюджетах фондов социального и обязательного медицинского страхования на 2027–2029 годы, поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы и в смежные законы, а также законопроект о налоге на сверхдоходы. В первом чтении пакет был одобрен Госдумой 29 октября. Тогда была утверждена конструкция финансового плана страны на трехлетку — это сдерживание расходов после трех лет их бурного роста, «подтягивание» к ним доходов за счет точечного повышения налогов, планирование безопасного, по мнению Минфина, дефицита на среднем на трехлетку уровне в 2%.
Базовые параметры бюджета Госдума при втором чтении традиционно не трогала.
При росте доходов в 2027-м на 5,1%, до 43,3 трлн руб., к этому году расходы увеличиваются лишь на 0,4%, до 48,7 трлн руб., а относительно размера ВВП и вовсе сокращаются. Дефицит составит 5,5 трлн руб., или 2,2% ВВП, против ожидаемых в 2026-м 7,3 трлн, или 3,2% ВВП. Топ-5 расходных разделов бюджета: «Национальная оборона», «Социальная политика», «Национальная экономика», «Обслуживание госдолга», «Нацбезопасность и правоохранительная деятельность».
При втором чтении Госдума, не меняя общей суммы расходов, вместе с правительством распределила ранее зарезервированные средства с учетом уточненных приоритетов, новых результатов лоббистских усилий ведомств и поправок самих парламентариев. Кроме того, при втором чтении «расписана» основная часть трансфертов центра регионам с учетом уже более актуального на середину ноября понимания их запросов.
Всего, по словам главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова, ко второму чтению было рассмотрено более 800 поправок. В общей сложности распределено около 9 трлн руб. по десяткам направлений.
Более трети из этой суммы (3,5 трлн руб.) — это бюджетные трансферты регионам. Среди дополнительных ассигнований — 6,5 млрд руб. на приоритетные направления малого агробизнеса, 21 млрд руб.— на комплексное развитие сельских территорий, 3 млрд руб.— на субсидии РЖД для установления льготных тарифов при перевозке сельхозпродукции, 18,5 млрд руб.— на образовательные льготные кредиты для обучения по программам высшего образования. Господдержка Росэксимбанка для льготного кредитования производства высокотехнологичной продукции увеличена на 1 млрд руб., «Почта России» получит 5 млрд руб. на модернизацию отделений связи в сельской местности и труднодоступных районах.
Эти и прочие традиционные для второго чтения отраслевые «добавки» стали возможны в том числе благодаря планируемому точечному увеличению налогов. Такие изменения собраны в два также одобренных во втором чтении законопроекта — о правке Налогового кодекса и «О налоге на свердоходы». Всего правительство с их помощью намерено дополнительно привлечь в бюджет в 2027 году 1,5 трлн руб.
Из этой суммы, как следовало из внесенных в Госдуму материалов, включение пассивных доходов граждан (от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами, продажи имущества и проч.) в налоговую базу НДФЛ по ставкам от 13% до 22% даст в 2027 году дополнительные 800 млрд руб. Поступления от вводимого налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний ожидаются на уровне 200 млрд руб. в каждый год трехлетки. Введение НДС для трансграничной онлайн-торговли сразу в максимальном 22-процентном размере добавит бюджету 75 млрд руб., индексация акцизов — 43 млрд руб., обновление части таможенных платежей — 40 млрд руб., ставок государственных пошлин — 20 млрд руб.
При втором чтении налоговые проекты претерпели некоторые изменения.
В частности, на этом этапе появилась поправка, сокращающая количество видов деятельности, для которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки при упрощенной системе налогообложения,— из перечня, в частности, убрана вся торговля. Одновременно некоторые нормы первого чтения смягчены. Например, в части введения налога для закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Еще одно послабление — сохранение для сельхозпроизводителей права на льготный режим единого сельхозналога даже при невыполнении критерия о доле «профильной» выручки в общих доходах. Также в налоговый проект при втором чтении добавились нормы по части администрирования. Согласно одной из поправок, налоговики получат возможность контролировать соответствие цен импорта из других стран ЕАЭС их рыночному уровню для предотвращения занижения НДС.
В третьем, финальном чтении проект бюджета планируется рассмотреть 24 ноября.