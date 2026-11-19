Бюджетный пакет включает в себя проекты законов о федеральном бюджете и о бюджетах фондов социального и обязательного медицинского страхования на 2027–2029 годы, поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы и в смежные законы, а также законопроект о налоге на сверхдоходы. В первом чтении пакет был одобрен Госдумой 29 октября. Тогда была утверждена конструкция финансового плана страны на трехлетку — это сдерживание расходов после трех лет их бурного роста, «подтягивание» к ним доходов за счет точечного повышения налогов, планирование безопасного, по мнению Минфина, дефицита на среднем на трехлетку уровне в 2%.