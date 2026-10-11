Профицит остался на осень

Доходы федерального бюджета по итогам января—сентября составили 29,6 трлн руб., расходы — 34,8 трлн руб., сообщил вечером 9 октября Минфин. Дефицит сложился в размере 5,2 трлн руб., или 2,2% ВВП. По итогам восьми месяцев он был более значительным — 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. Это значит, что в отдельно взятом сентябре второй месяц подряд был зафиксирован месячный профицит — в размере 0,6 трлн руб. (в августе он составлял 0,7 трлн руб.). Это уже третий профицитный месяц в 2026 году — до этого в плюсе был еще и июнь.