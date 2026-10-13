Силуанов спрогнозировал пополнение ФНБ на 1 трлн рублей в 2026 году
13.10.2026, 15:32
В 2026 году Минфин рассчитывает пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на сумму около 1 трлн руб. Итоговый результат будет зависеть от конъюнктуры на мировом рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.
«Уровень цен на энергоресурсы складывается во втором полугоде выше, чем мы планировали в бюджете», — пояснил глава Минфина.
Господин Силуанов сообщил, что в этом году «даже перевыполняются» плановые показатели по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам бюджета. Дополнительные ненефтегазовые доходы ожидаются на уровне порядка 1 трлн руб.