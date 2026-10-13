Силуанов спрогнозировал пополнение ФНБ на 1 трлн рублей в 2026 году

В 2026 году Минфин рассчитывает пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ) на сумму около 1 трлн руб. Итоговый результат будет зависеть от конъюнктуры на мировом рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.