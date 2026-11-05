Нефть добавила триллион
В октябре нефтегазовые доходы бюджета установили рекорд этого года
Октябрьские поступления нефтегазовых доходов федерального бюджета оказались максимальными в этом году — 971 млрд руб. Это сразу вдвое больше, чем было в сентябре, и на 9% больше, чем в прошлом октябре. Прирост обеспечили как календарный фактор (квартальная уплата нефтяниками налога на дополнительный доход), так и рост цен на российскую Urals, которая в сентябре (налоги в бюджет уплачиваются с месячным лагом) подорожала до средних $92 за баррель.
Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в октябре составили 971 млрд руб., следует из обнародованных Минфином 5 ноября данных. Это более чем в два раза выше, чем было в сентябре (452 млрд руб.), и в целом октябрьский показатель стал максимальным в этом году.
В годовом сравнении к октябрю 2025-го сборы выросли на 9%.
Такой существенный рост к прошлому месяцу объясняется в том числе календарным фактором: в октябре бюджет пополнили поступления крупного налога на дополнительный доход, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год (собрано 359 млрд руб.).
Впрочем, существенный прирост показал и ежемесячно уплачиваемый НДПИ — 1,123 трлн руб. против 807 млрд руб. месяцем ранее (поясним, что общие нефтегазовые доходы получились меньше сборов отдельно взятого НДПИ, потому что их итоговая сумма уменьшается на необходимые для сдерживания роста цен на бензин возвратные перечисления нефтяникам из бюджета).
Увеличение сборов объясняется прежде всего ростом цен на российскую нефть.
В октябре налоги уплачивались исходя из нефтяных цен и курса рубля в предыдущем месяце. По данным мониторинга Минэкономики, в сентябре расчетная, «налоговая» цена Urals составляла $92,08 за баррель, что заметно выше августовской — $67,11. Дальнейший рост цены Urals произошел и в октябре: 2 ноября ведомство сообщило, что в минувшем месяце она составила уже $101,46 за баррель, но это подорожание скажется на объеме нефтегазовых доходов бюджета уже в ноябре.
В целом же за январь—октябрь нефтегазовые доходы, как следует из данных Минфина, составили 6,442 трлн руб.— это на 14% меньше, чем годом ранее. Догнать прошлогодний график ведомство, видимо, уже не рассчитывает: во внесенных в Госдуму материалах к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку ожидания по сбору нефтегазовых доходов в 2026 году снижены на 1,34 трлн руб., с 8,92 трлн до 7,58 трлн руб.
С учетом ожиданий дополнительных доходов в ноябре Минфин 5 ноября объявил также о размере покупок валюты по бюджетному правилу для Фонда национального благосостояния. В период с 9 ноября по 4 декабря объем покупок юаней будет равен 15,6 млрд руб. в день (15 млрд руб. с учетом встречных продаж Центробанка в размере 0,6 млрд руб. в рамках зеркалирования прежних инвестиций из ФНБ).
В предыдущий период сальдированный объем покупок был несколько меньшим — 12,1 млрд руб. Несущественный рост спроса на валюту со стороны регуляторов в моменте не вызвал ослабления рубля на валютном рынке — после объявления планов Минфина курс юаня на Мосбирже стал снижаться.