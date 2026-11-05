Нефть добавила триллион

Октябрьские поступления нефтегазовых доходов федерального бюджета оказались максимальными в этом году — 971 млрд руб. Это сразу вдвое больше, чем было в сентябре, и на 9% больше, чем в прошлом октябре. Прирост обеспечили как календарный фактор (квартальная уплата нефтяниками налога на дополнительный доход), так и рост цен на российскую Urals, которая в сентябре (налоги в бюджет уплачиваются с месячным лагом) подорожала до средних $92 за баррель.