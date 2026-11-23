Путин заявил об увеличении налоговых поступлений в бюджет России
Президент Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Господин Путин заявил, что налоговые поступления в бюджет страны выросли на 10-11%. Господин Егоров подтвердил, что по итогам 10 месяцев рост составил 11%, и в бюджет поступило 54,6 трлн руб.
Российский президент обратил внимание, что также рост показали ненефтегазовые доходы. «Но что особенно приятно — это рост ненефтегазовых доходов»,— отметил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).
Глава ФНС уточнил, что ненефтегазовые доходы за отчетный период выросли на 24%. При этом он отметил, что основные налоговые поступления в бюджет приносит НДС. «Всего у нас 2,6 трлн рост НДС»,— добавил Даниил Егоров.
Власти ожидают, что по итогам 2026 года ненефтегазовые доходы вырастут на 7,1%, до 33,6 трлн руб. Это на 16,6% выше результата 2025 года. Согласно проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, в ближайшую трехлетку темпы роста ненефтегазовых доходов прогнозируются на уровне 5,3–8%. К 2029 году они ожидаются на уровне 40,9 трлн руб.