Власти ожидают, что по итогам 2026 года ненефтегазовые доходы вырастут на 7,1%, до 33,6 трлн руб. Это на 16,6% выше результата 2025 года. Согласно проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, в ближайшую трехлетку темпы роста ненефтегазовых доходов прогнозируются на уровне 5,3–8%. К 2029 году они ожидаются на уровне 40,9 трлн руб.