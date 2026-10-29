Госдума приняла в первом чтении проект о снижении цены отсечения нефти до $50

Изменения предлагают внести в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ. Снизить базовую цену на нефть предлагается в 2027-2030 годах. Следовательно, принятый в прошлом году план постепенного снижения цены отсечения на $1 в год до $55 за баррель в 2030 году признается со следующего года недействительным.