Госдума приняла в первом чтении проект о снижении цены отсечения нефти до $50
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле до $50 за баррель. Кроме того, инициатива позволяет при угрозах безопасности составлять бюджет страны на один год.
Текущая цена отсечения (базовая цена) нефти составляет $59 за баррель. Если реальная цена нефти выше этого показателя, все дополнительные нефтегазовые доходы государство направляет в резерв — Фонд национального благосостояния. Если реальная цена ниже — государство может использовать накопленные средства из ФНБ, чтобы покрыть разницу между реальными и запланированными доходами.
Изменения предлагают внести в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ. Снизить базовую цену на нефть предлагается в 2027-2030 годах. Следовательно, принятый в прошлом году план постепенного снижения цены отсечения на $1 в год до $55 за баррель в 2030 году признается со следующего года недействительным.