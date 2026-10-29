Бюджет прочитан

Растущий объем госдолга и трат на его обслуживание (на выплату процентов по купленным инвесторами госбумагам) слегка обеспокоили бюджетный комитет Госдумы и Счетную палату. Размер задолженности РФ в 2027 году перешагнет через «психологическую» отметку в 20% и составит 54 трлн руб., или 21,7% ВВП (после 19,9% в 2026-м) — с дальнейшим ростом до 24,1% в 2029-м. Комитет в своем заключении на проект отметил, что такие показатели «требуют увязки программы заимствований с расходами на обслуживание и графиком погашения». Счетная палата со своей стороны предложила принять меры по разработке основных направлений государственной долговой политики РФ. При этом отмечено, что и размер долга, и стоимость его обслуживания не превысят уровней, признанных в мировой практике безопасными — 25% ВВП и 10% расходов соответственно.