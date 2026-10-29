Бюджет прочитан
Госдума утвердила финансовый план на трехлетку в первом чтении
Госдума 29 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Утверждаемая на этом этапе конструкция финансового плана на трехлетку — сдерживание расходов после трех лет их бурного роста, «подтягивание» к ним доходов за счет точечного повышения налогов, планирование безопасного, по мнению Минфина, дефицита на среднем уровне в 2% — возражений у парламентариев не вызвала. Законопроект был поддержан 372 голосами «за» при 51 воздержавшемся.
Внесенный месяц назад, 30 сентября, в Госдуму проект закона о бюджете на следующую трехлетку парламентариям представил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он еще раз назвал не меняющиеся в последние годы три приоритета главного финансового плана: выполнение социальных обязательств перед гражданами, «решение задач специальной военной операции» и «вопросы достижения поставленных президентом национальных целей развития».
Макроэкономикой Антон Силуанов депутатов утомлять не стал и подробно рассказал им о некоторых понятных и конкретных социально ориентированных тратах — на индексации, дороги, больницы и так далее. Из «верхнеуровневого» он отметил лишь снижение при верстке бюджета расчетной базовой цены нефти с $59 до $50 за баррель (все, что выше, направляется в ФНБ), планирование дефицита на «безопасном уровне порядка 2% ВВП» и нахождение размера госдолга «под контролем». Имея в виду заложенную на предстоящую трехлетку сдержанную динамику государственных расходов (что сократит так называемый бюджетный импульс), министр сообщил, что «бюджет снизит влияние на денежное предложение, высвобождая место частному кредиту и выходу экономики на траекторию устойчивого роста».
Действительно, в относительном выражении (процентах ВВП) расходную часть бюджета в 2027 году ждет снижение по сравнению с 2026-м — до 19,6% с 20,9% ВВП. Сократится в таком измерении и его доходная часть — до 17,4% с 17,7% ВВП. Причина таких изменений в расходной части — новая попытка Минфина начать «жить по средствам» после трех лет бурного наращивания трат (см. “Ъ” от 2 октября).
В номинальном выражении основные цифры принятого бюджета таковы: доходы 2027 года — 43,3 трлн руб. (плюс 5,1% к актуальным ожиданиям Минфина на 2026 год), расходы — 48,7 трлн руб. (всего плюс 0,4%). Дефицит — 5,5 трлн руб., или 2,2% ВВП, против ожидаемых в 2026-м 7,3 трлн, или 3,2% ВВП. Выход на более «безопасный уровень» дефицита потребовал нового увеличения налогов на общую сумму 1,5 трлн руб. (подробнее см. материал на стр. 2). Фонд национального благосостояния для финансирования дефицита использовать не планируется, разрыв между доходами и расходами будет закрыт заимствованиями на рынке через выпуск ОФЗ.
Топ-5 расходных разделов бюджета 2027 года —
«Национальная оборона» (35,2% всех трат, 17,15 трлн руб.),
«Социальная политика» (13,6%, 6,65 трлн руб.),
«Национальная экономика» (9,5%, 4,62 трлн руб.),
«Обслуживание госдолга» (9,4%, 4,57 трлн)
и «Нацбезопасность и правоохранительная деятельность» (8,8%, 4,29 трлн руб.).
Растущий объем госдолга и трат на его обслуживание (на выплату процентов по купленным инвесторами госбумагам) слегка обеспокоили бюджетный комитет Госдумы и Счетную палату. Размер задолженности РФ в 2027 году перешагнет через «психологическую» отметку в 20% и составит 54 трлн руб., или 21,7% ВВП (после 19,9% в 2026-м) — с дальнейшим ростом до 24,1% в 2029-м. Комитет в своем заключении на проект отметил, что такие показатели «требуют увязки программы заимствований с расходами на обслуживание и графиком погашения». Счетная палата со своей стороны предложила принять меры по разработке основных направлений государственной долговой политики РФ. При этом отмечено, что и размер долга, и стоимость его обслуживания не превысят уровней, признанных в мировой практике безопасными — 25% ВВП и 10% расходов соответственно.
В целом замечания бюджетного комитета и госаудиторов носили точечный характер и под сомнение ключевые моменты финансового плана не ставили. При голосовании новый бюджет на трехлетку набрал 372 голоса «за» при 51 воздержавшемся и отсутствии высказавшихся «против» (подробнее о депутатском обсуждении см. материал на стр. 3). Второе чтение законопроекта назначено на 19 ноября.