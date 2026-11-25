Силуанов: бюджет должен быть готов к снижению цен на нефть
Конструкция федерального бюджета России должна обеспечивать его устойчивость, заявил вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что бюджет должен быть готов в том числе к снижению цен на нефть в случае нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
По словам министра, России необходим «финансовый щит» на фоне санкций. Поэтому при формировании проекта бюджета в правительстве учитывали параметры нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. В этом году она была установлена на уровне $59 за баррель, в бюджете на 2027 год — $50. «Мы резко понизили эту планку с тем, чтобы быть менее зависимыми от цен на нефть»,— рассказал господин Силуанов на заседании бюджетного комитета Совфеда (цитата по «Интерфаксу»).
Министр добавил, что при благоприятной внешней конъюнктуре будет пополняться Фонд национального благосостояния (ФНБ). «Но если цены на нефть будут снижаться, а такие предпосылки есть в случае нормализации ситуации в Ормузском проливе, соответственно, большие объемы нефти будут поступать на рынки, и, соответственно, цены будут меняться»,— сказал Антон Силуанов.
В Госдуме уже прошел два чтения законопроект, предусматривающий снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле до $50 за баррель. Если реальная цена нефти выше этого показателя, все дополнительные нефтегазовые доходы государство направит в резерв — ФНБ. Если реальная цена ниже — государство может использовать средства из ФНБ, чтобы покрыть разницу между реальными и запланированными доходами. Снизить базовую цену на нефть предлагается в 2027-2030 годах.