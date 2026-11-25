По словам министра, России необходим «финансовый щит» на фоне санкций. Поэтому при формировании проекта бюджета в правительстве учитывали параметры нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. В этом году она была установлена на уровне $59 за баррель, в бюджете на 2027 год — $50. «Мы резко понизили эту планку с тем, чтобы быть менее зависимыми от цен на нефть»,— рассказал господин Силуанов на заседании бюджетного комитета Совфеда (цитата по «Интерфаксу»).