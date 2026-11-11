Медведев: работа над бюджетом почти завершена

Законопроект был принят в первом чтении 30 октября. В народной программе партия выделила семь приоритетов: «Народосбережение и семья», «Достойная работа», «Пространство для жизни», «Сильная экономика», «Технологии для людей», «Наши ценности», «Наша Победа». Суммарно ЕР сформулировала 527 решений по этим направлениям. Бюджет на три года составляет 18 млрд руб. Почти треть этой суммы заложена на 2027 год.