Медведев: работа над бюджетом почти завершена
Работа над проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы практически завершена, заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Второе чтение законопроекта пройдет на следующей неделе, заявил он.
«Дал нашей фракции в Государственной Думе поручение обеспечить принятие во втором чтении законопроекта о бюджете», — написал Дмитрий Медведев во «Вконтакте».
Поправки в бюджет подготовила «Единая Россия». Предполагается, что партия сохранит расходы по основным направлениям «Народной программы», а также определит другие направления, нуждающиеся в дополнительном финансировании.
Законопроект был принят в первом чтении 30 октября. В народной программе партия выделила семь приоритетов: «Народосбережение и семья», «Достойная работа», «Пространство для жизни», «Сильная экономика», «Технологии для людей», «Наши ценности», «Наша Победа». Суммарно ЕР сформулировала 527 решений по этим направлениям. Бюджет на три года составляет 18 млрд руб. Почти треть этой суммы заложена на 2027 год.