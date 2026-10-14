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ЭкономикаМакроэкономика

Инфляционная цель отодвинулась дальше

Аналитики сошлись на малом ускорении роста ВВП при более высоких ценах и ставках
Консенсус-прогноз ведущих экономистов, опрошенных ЦБ, показал, что снижение темпов роста цен до целевых 4%, видимо, отодвигается на 2029 год. Текущие же ожидания ЦБ и Минэкономики предполагают достижение цели уже в 2027 году. Вышедшие 14 октября обзоры ЦБ объясняют сохраняющееся инфляционное давление сочетанием бюджетной и кредитной поддержки спроса с ограничениями производства. Оценки экономического роста от аналитиков несколько улучшились. Предприятия же, согласно опросам регулятора, сообщают об ослаблении сокращения выпуска и спроса, увеличение инвестиций остается преимущественно в планах.

Георгий Розов / Коммерсантъ

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По результатам проведенного ЦБ в начале октября опроса 32 ведущих экономистов РФ медианный консенсус-прогноз по инфляции на конец 2026 года повышен с 6,6% до 7,1%, на 2027 год — с 4,6% до 5%, на 2028-й — с 4% до 4,2%. Достижение цели ЦБ в 4% ожидается лишь в 2029 году. Среднегодовая ключевая ставка по новому консенсус-прогнозу — 14,6% в 2026 году вместо 14,5%, 12,8% в 2027-м вместо 12,4%, 10,8% в 2028-м вместо 10% и 9,2% в 2029-м вместо 8,6%.
Это отличается от июльских прогнозов самого ЦБ: инфляция 6–7% в 2026 году и 4% в следующем при среднегодовой ставке 10,5–12,5% в 2027-м и 8–9% в 2028-м. Минэкономики в сентябре оценивало инфляцию на конец года в 6,8%, также рассчитывая на возвращение ее к 4% в 2027 году.
Евгений Сусин из Газпромбанка связывает пересмотр консенсуса прежде всего со скачком тарифов ЖКХ в октябре и ожидает пересмотра прогноза ставки от ЦБ. Денис Попов из аналитического центра ПСБ считает, что консенсус теперь отражает ожидание паузы в снижении ставки до конца года. При этом среднегодовая медиана сама по себе не означает единодушного отказа аналитиков от сценария ее снижения.

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Более продолжительное сохранение повышенной инфляции объясняет также вышедший 14 октября бюллетень «О чем говорят тренды» от департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Согласно бюллетеню, в сентябре месячный рост цен с устранением сезонности замедлился с 7,5% до 6,5% в пересчете на год. Устойчивые показатели инфляции аналитики оценивают примерно в 5–6% — выше цели и уровней первого полугодия.
Спрос поддерживают бюджетные расходы и снова положительный кредитный импульс, тогда как временное выбытие производственных и логистических мощностей ограничивает предложение, отмечают авторы «Трендов»: чтобы инфляция следовала июльскому прогнозу ЦБ, необходимы более сдержанный рост спроса и возвращение мощностей в строй.
Еще один обзор ЦБ, «Мониторинг предприятий», показывает, что ближайшие ценовые планы респондентов стали сдержаннее.
Средний ожидаемый прирост отпускных цен на октябрь—декабрь с устранением сезонности снизился с 6,6% до 6,4% в пересчете на год, оставаясь повышенным. Telegram-канал «Твердые цифры» также отмечает замедление роста издержек третий месяц подряд. Впрочем, это необязательно трансформируется в замедление потребительских цен. По данным ЦБ, инфляция в годовом выражении в пересчете на год составила 6,5% в сентябре против 7,5% в августе.

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По оценке роста ВВП октябрьский консенсус аналитиков приблизился к прогнозу Минэкономики на 2026 год и повышен с 0,5% до 0,6%. На 2027 год они по-прежнему ждут 1,2% против 1,4% у министерства и 1,5–2,5% у ЦБ. Но восстановление экономики слабое и неоднородное. По оценке авторов «Трендов», после быстрого восстановления во втором квартале темп роста ВВП с учетом сезонности в третьем квартале замедлился: выпуск базовых отраслей в июле—августе был выше уровня второго квартала лишь на 0,2%. Часть замедления в ЦБ объясняют проблемами нефтепереработки, затронувшими также добычу, транспорт и оптовую торговлю. Потребление после августовского снижения, судя по оперативным индикаторам, в сентябре и начале октября росло.
Опросы при этом не показывают повсеместного оживления.
В «Трендах» отмечено ухудшение фактической динамики спроса и удовлетворенности продажами, что подтверждают сентябрьские опросы компаний ИНП РАН, а PMI фиксировал наиболее быстрое с 2022 года сокращение экспортных заказов. Мониторинг ЦБ, проведенный 1–8 октября среди 11,5 тыс. предприятий, фиксирует замедление ухудшения текущих оценок в сентябре. Предприятия реже сообщали о сокращении выпуска и спроса на продукцию и услуги, но такие ответы по-прежнему преобладали над сообщениями о росте. Сводный индекс бизнес-климата вырос с минус 2,4 до плюс 1,2 пункта, поскольку положительные ожидания на октябрь—декабрь перевесили текущие отрицательные оценки.
Сдержанными остаются и оценки инвестиций. В третьем квартале инвестактивность практически не изменилась, загрузка мощностей сократилась с 77,3% до 76,3%. Планы вложений на четвертый квартал улучшились. Главными ограничениями предприятия называют нехватку собственных средств (26,7%), экономическую неопределенность (25,8%) и недостаточный спрос (20,8%).
Инфляция
Бюджет России
ВВП России
Экономика РФ

Авторы

  • Артем Чугунов
    обозреватель