Инфляционная цель отодвинулась дальше

По оценке роста ВВП октябрьский консенсус аналитиков приблизился к прогнозу Минэкономики на 2026 год и повышен с 0,5% до 0,6%. На 2027 год они по-прежнему ждут 1,2% против 1,4% у министерства и 1,5–2,5% у ЦБ. Но восстановление экономики слабое и неоднородное. По оценке авторов «Трендов», после быстрого восстановления во втором квартале темп роста ВВП с учетом сезонности в третьем квартале замедлился: выпуск базовых отраслей в июле—августе был выше уровня второго квартала лишь на 0,2%. Часть замедления в ЦБ объясняют проблемами нефтепереработки, затронувшими также добычу, транспорт и оптовую торговлю. Потребление после августовского снижения, судя по оперативным индикаторам, в сентябре и начале октября росло.