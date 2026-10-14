Инфляционная цель отодвинулась дальше
Аналитики сошлись на малом ускорении роста ВВП при более высоких ценах и ставках
Консенсус-прогноз ведущих экономистов, опрошенных ЦБ, показал, что снижение темпов роста цен до целевых 4%, видимо, отодвигается на 2029 год. Текущие же ожидания ЦБ и Минэкономики предполагают достижение цели уже в 2027 году. Вышедшие 14 октября обзоры ЦБ объясняют сохраняющееся инфляционное давление сочетанием бюджетной и кредитной поддержки спроса с ограничениями производства. Оценки экономического роста от аналитиков несколько улучшились. Предприятия же, согласно опросам регулятора, сообщают об ослаблении сокращения выпуска и спроса, увеличение инвестиций остается преимущественно в планах.
По результатам проведенного ЦБ в начале октября опроса 32 ведущих экономистов РФ медианный консенсус-прогноз по инфляции на конец 2026 года повышен с 6,6% до 7,1%, на 2027 год — с 4,6% до 5%, на 2028-й — с 4% до 4,2%. Достижение цели ЦБ в 4% ожидается лишь в 2029 году. Среднегодовая ключевая ставка по новому консенсус-прогнозу — 14,6% в 2026 году вместо 14,5%, 12,8% в 2027-м вместо 12,4%, 10,8% в 2028-м вместо 10% и 9,2% в 2029-м вместо 8,6%.
Это отличается от июльских прогнозов самого ЦБ: инфляция 6–7% в 2026 году и 4% в следующем при среднегодовой ставке 10,5–12,5% в 2027-м и 8–9% в 2028-м. Минэкономики в сентябре оценивало инфляцию на конец года в 6,8%, также рассчитывая на возвращение ее к 4% в 2027 году.
Евгений Сусин из Газпромбанка связывает пересмотр консенсуса прежде всего со скачком тарифов ЖКХ в октябре и ожидает пересмотра прогноза ставки от ЦБ. Денис Попов из аналитического центра ПСБ считает, что консенсус теперь отражает ожидание паузы в снижении ставки до конца года. При этом среднегодовая медиана сама по себе не означает единодушного отказа аналитиков от сценария ее снижения.
Более продолжительное сохранение повышенной инфляции объясняет также вышедший 14 октября бюллетень «О чем говорят тренды» от департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Согласно бюллетеню, в сентябре месячный рост цен с устранением сезонности замедлился с 7,5% до 6,5% в пересчете на год. Устойчивые показатели инфляции аналитики оценивают примерно в 5–6% — выше цели и уровней первого полугодия.
Спрос поддерживают бюджетные расходы и снова положительный кредитный импульс, тогда как временное выбытие производственных и логистических мощностей ограничивает предложение, отмечают авторы «Трендов»: чтобы инфляция следовала июльскому прогнозу ЦБ, необходимы более сдержанный рост спроса и возвращение мощностей в строй.
Еще один обзор ЦБ, «Мониторинг предприятий», показывает, что ближайшие ценовые планы респондентов стали сдержаннее.
Средний ожидаемый прирост отпускных цен на октябрь—декабрь с устранением сезонности снизился с 6,6% до 6,4% в пересчете на год, оставаясь повышенным. Telegram-канал «Твердые цифры» также отмечает замедление роста издержек третий месяц подряд. Впрочем, это необязательно трансформируется в замедление потребительских цен. По данным ЦБ, инфляция в годовом выражении в пересчете на год составила 6,5% в сентябре против 7,5% в августе.
По оценке роста ВВП октябрьский консенсус аналитиков приблизился к прогнозу Минэкономики на 2026 год и повышен с 0,5% до 0,6%. На 2027 год они по-прежнему ждут 1,2% против 1,4% у министерства и 1,5–2,5% у ЦБ. Но восстановление экономики слабое и неоднородное. По оценке авторов «Трендов», после быстрого восстановления во втором квартале темп роста ВВП с учетом сезонности в третьем квартале замедлился: выпуск базовых отраслей в июле—августе был выше уровня второго квартала лишь на 0,2%. Часть замедления в ЦБ объясняют проблемами нефтепереработки, затронувшими также добычу, транспорт и оптовую торговлю. Потребление после августовского снижения, судя по оперативным индикаторам, в сентябре и начале октября росло.
Опросы при этом не показывают повсеместного оживления.
В «Трендах» отмечено ухудшение фактической динамики спроса и удовлетворенности продажами, что подтверждают сентябрьские опросы компаний ИНП РАН, а PMI фиксировал наиболее быстрое с 2022 года сокращение экспортных заказов. Мониторинг ЦБ, проведенный 1–8 октября среди 11,5 тыс. предприятий, фиксирует замедление ухудшения текущих оценок в сентябре. Предприятия реже сообщали о сокращении выпуска и спроса на продукцию и услуги, но такие ответы по-прежнему преобладали над сообщениями о росте. Сводный индекс бизнес-климата вырос с минус 2,4 до плюс 1,2 пункта, поскольку положительные ожидания на октябрь—декабрь перевесили текущие отрицательные оценки.
Сдержанными остаются и оценки инвестиций. В третьем квартале инвестактивность практически не изменилась, загрузка мощностей сократилась с 77,3% до 76,3%. Планы вложений на четвертый квартал улучшились. Главными ограничениями предприятия называют нехватку собственных средств (26,7%), экономическую неопределенность (25,8%) и недостаточный спрос (20,8%).