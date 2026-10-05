Бюджетный недолив

Из-за лага в уплате налогов сентябрьский рост цен на российскую нефть пока не отразился на нефтегазовых доходах федерального бюджета. За минувший месяц такие поступления составили 452 млрд руб.— немногим больше, чем в августе, и на 22% меньше, чем в прошлом сентябре. Росту сборов помешали направленные на сдерживание цен на бензин возвратные перечисления нефтяникам по топливному демпферу, выросшие в сентябре до рекордных с 2022 года 306 млрд руб. В целом на выполнение изначального плана по нефтегазовым доходам этого года Минфин уже не рассчитывает, ожидая их снижения и в 2027-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в сентябре составили 452 млрд руб., следует из обнародованных Минфином 5 октября данных. Меньше в этом году с начала конфликта на Ближнем Востоке было только в августе (424 млрд руб.). Показатель на 22% меньше прошлогоднего сентября (582,5 млрд руб.).

Скромный прирост сборов к предыдущему месяцу объясняется рядом причин. В сентябре налоги уплачивались исходя из нефтяных цен и курса рубля в августе. По данным мониторинга Минэкономики, в августе расчетная цена Urals составляла $67,11 за баррель — немногим больше июльских $59,02. Новый рост цены Urals произошел уже в сентябре: 5 октября ведомство сообщило, что в минувшем месяце она подскочила сразу до $92,08 за баррель, но это подорожание скажется на объеме нефтегазовых доходов уже в октябре.

Сильно сократили сентябрьские поступления и возвратные вычеты нефтяникам из бюджета. Эти введенные для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке выплаты компенсируют нефтяным компаниям разницу между внутренними и внешними ценами (при высокой «внешней» стоимости нефтепродуктов их экспорт выгоднее внутренних поставок). В сентябре вычет по такому топливному демпферу вырос до 305,5 млрд руб. с 197,3 млрд в августе — сумма стала максимальной с апреля 2022 года.

Цены августа и демпфер очевидно не являются исчерпывающими причинами скромного уровня нефтегазовых поступлений — есть еще фактор сокращения добычи и переработки из-за проблем отрасли.

В целом же за январь—сентябрь нефтегазовые доходы, следует из данных Минфина, составили 5,471 трлн руб.— на 17% меньше, чем годом ранее. Догнать прошлогодний график ведомство уже не рассчитывает — во внесенных 30 сентября материалах к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку ожидания по сбору нефтегазовых доходов в 2026 году снижены на 1,34 трлн руб.— с 8,92 трлн до 7,58 трлн руб.

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Прогнозный план на 2027 год еще на полтриллиона ниже ожидаемого факта этого года — 7 трлн руб. В процентах ВВП доля поступлений государству от добычи и продажи нефти и газа после 3,3% ВВП в 2026-м должна упасть до 2,89%. Минфин объясняет это тем, что после достижения пика в 5,5% ВВП нефтегазовые доходы последовательно снижаются — «с учетом складывающейся динамики обменного курса, мировых цен на энергоносители, а также структуры объемов добычи и экспорта углеводородного сырья». Далее этот тренд продолжится — из-за стабилизации мировых цен на сырье и снижения доли нефтегазового сектора в российской экономике.

С учетом ожиданий дополнительных доходов в октябре Минфин 5 октября объявил о размере покупок валюты для ФНБ по бюджетному правилу. В период с 7 октября по 6 ноября объем покупок юаней будет равен 12,7 млрд руб. в день (12,1 млрд с учетом встречных продаж Центробанка в размере 0,6 млрд в рамках зеркалирования прежних инвестиций из ФНБ). В предыдущий период сальдированный объем покупок был заметно меньшим — 1,9 млрд руб. Такой рост спроса на валюту со стороны регуляторов вызвало спекулятивное ослабление рубля на валютном рынке. После объявления планов Минфина курс юаня на Мосбирже к закрытию основной сессии вырос на 1,4%, до отметки 12,75 руб.

Вадим Вислогузов