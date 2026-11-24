Более 84% расходов придется на субвенции. К 2029 году их объем увеличится на 23,4% относительно 2026 года. Эти средства обеспечат средний норматив финансирования базовой программы ОМС на человека: 25,3 тыс. руб. в 2027 году, 26,9 тыс. руб. в 2028-м и 28,5 тыс. руб. в 2029-м.