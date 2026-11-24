Госдума утвердила бюджет фонда ОМС на 2027-2029 годы
Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2027–2029 годы. На первый год предусмотрены расходы в 5,206 трлн руб. при доходах в 5,038 трлн руб. Дефицит запланирован на уровне 168 млрд руб.
В следующие два года расходы фонда также будут превышать доходы. На 2028 год поступления запланированы в размере 5,39 трлн руб., расходы — 5,47 трлн руб., дефицит — 75,3 млрд руб. В 2029 году фонд должен получить 5,65 трлн руб. и потратить 5,78 трлн руб. Дефицит составит 126,6 млрд руб.
Страховые взносы обеспечат 90,9% доходов фонда в 2027 году — 4,57 трлн руб. За работающих поступит 3,26 трлн руб., на 11,4% больше, чем годом ранее, за неработающих — 1,31 трлн руб. (+5%). Из федерального бюджета фонду направят 372,6 млрд руб. в 2027 году, 394,4 млрд руб. в 2028-м и 417,7 млрд руб. в 2029-м.
Более 84% расходов придется на субвенции. К 2029 году их объем увеличится на 23,4% относительно 2026 года. Эти средства обеспечат средний норматив финансирования базовой программы ОМС на человека: 25,3 тыс. руб. в 2027 году, 26,9 тыс. руб. в 2028-м и 28,5 тыс. руб. в 2029-м.