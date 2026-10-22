Минобороны РФ сформировало проект бюджета на 2027–2029 годы
В Минобороны уже сформировали проект оборонного бюджета на 2027–2029 годы, заявил первый замминистра обороны Леонид Горнин. Оборонный бюджет на 2026–2028 годы он назвал сбалансированным. При этом замминистра уточнил, что жизнеобеспечение вооруженных сил зависит не только от объема выделенных ресурсов, но и от того, как выстроено их использование.
В интервью газете «Красная звезда» господин Горнин рассказал, что в министерстве применяют новую финансовую модель планирования. Она состоит из трех этапов исполнения военного бюджета. На первом этапе оценивают потребности Минобороны с учетом поставленных Генштабом задач. Оценка проводится по двум вариантам — лимитному и потребному. На втором этапе разрабатывают необходимые для проекта документы и материалы. Третий этап — синхронизация стратегических документов и госпрограмм с утвержденным бюджетом.
«Применение новой финансовой модели... позволило повысить оперативность и гибкость принятия управленческих решений, эффективность использования бюджетных средств, а также изыскать внутренние резервы финансирования приоритетных направлений для достижения задач специальной военной операции»,— утверждает Леонид Горнин.
В ноябре Госдуме предстоит принять проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Основной приоритет, как и прежде, будет отдаваться социальным обязательствам государства, обеспечению обороны и безопасности. В 2027 году доля расходов на нацоборону составит рекордные 35,2% (17,15 трлн руб.).