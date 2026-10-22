Минобороны РФ сформировало проект бюджета на 2027–2029 годы

В Минобороны уже сформировали проект оборонного бюджета на 2027–2029 годы, заявил первый замминистра обороны Леонид Горнин. Оборонный бюджет на 2026–2028 годы он назвал сбалансированным. При этом замминистра уточнил, что жизнеобеспечение вооруженных сил зависит не только от объема выделенных ресурсов, но и от того, как выстроено их использование.