Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2027-2029 годы
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он предполагает перераспределение средств без изменения общих параметров доходов и расходов. Правительство внесло документ 30 сентября. Третье чтение намечено на 24 ноября.
На 2027 год в проект заложены доходы в 43,3 трлн руб. при расходах 48,74 трлн руб. В 2028 году эти показатели должны составить 45,83 трлн и 50,95 трлн руб., в 2029-м — 48,62 трлн и 53,87 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,44 трлн руб., или 2,2% ВВП, в 2027 году, 5,12 трлн руб., или 1,9% ВВП, в 2028-м и 5,25 трлн руб., или 1,9% ВВП, в 2029-м. Расчеты предполагают инфляцию не выше 4% ежегодно.
Среди поправок — выделение РЖД 20 млрд руб. в 2027 году. Субсидия покроет часть операционных расходов локомотивного комплекса на грузовые перевозки за 2026–2027 годы. На компенсацию лизинговым компаниям скидок по авансовым платежам за колесный транспорт предусмотрено 20,9 млрд руб. в 2027 году, 24,8 млрд руб. в 2028-м и 29 млрд руб. в 2029-м. До поправок суммы составляли соответственно 17,1 млрд, 14,3 млрд и 4 млрд руб.
Регионам на комплексное развитие сельских территорий в 2027 году направят 36,3 млрд руб. вместо 14,9 млрд руб. На приоритетные направления малого агробизнеса предусмотрено 12,2 млрд руб.— на 6,5 млрд руб. больше, чем ранее. Еще 5 млрд руб. в 2027 году государство внесет в уставный капитал «Почты России»: деньги предназначены для модернизации отделений в селах и труднодоступных районах.