На 2027 год в проект заложены доходы в 43,3 трлн руб. при расходах 48,74 трлн руб. В 2028 году эти показатели должны составить 45,83 трлн и 50,95 трлн руб., в 2029-м — 48,62 трлн и 53,87 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,44 трлн руб., или 2,2% ВВП, в 2027 году, 5,12 трлн руб., или 1,9% ВВП, в 2028-м и 5,25 трлн руб., или 1,9% ВВП, в 2029-м. Расчеты предполагают инфляцию не выше 4% ежегодно.