Правительство России спишет 12,5 млрд рублей долга семи регионам

«В рамках президентской инициативы по списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам, чтобы у них было достаточно средств на развитие. Сегодня уменьшим почти на 12,5 млрд руб. задолженность еще семи регионам»,— сказал господин Мишустин. По его словам, эти средства регионы направят на финансирование работ по мастер-планам городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. Часть денег направят на помощь участникам боевых действий на Украине.