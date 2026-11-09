Правительство России спишет 12,5 млрд рублей долга семи регионам
Правительство России решило списать почти 12,5 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам семи регионам. Мера касается Бурятии, Забайкальского края, Кировской, Новгородской, Пензенской, Псковской областей и Чукотского автономного округа. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
«В рамках президентской инициативы по списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам, чтобы у них было достаточно средств на развитие. Сегодня уменьшим почти на 12,5 млрд руб. задолженность еще семи регионам»,— сказал господин Мишустин. По его словам, эти средства регионы направят на финансирование работ по мастер-планам городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. Часть денег направят на помощь участникам боевых действий на Украине.
Правительство России списывает две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, которая сформировалась по состоянию на 1 марта 2024 года. Программа рассчитана на период 2025–2030 годов. Михаил Мишустин отметил, что такой механизм господдержки доказал свою эффективность. С начала этого года правительство списало долги регионам на 300 млрд руб.