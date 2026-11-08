От бюджета до рекламы

Сразу несколько запланированных к первому чтению законопроектов внесены Верховным судом (ВС). Одним из них предлагается передать на единоличное рассмотрение судьи жалобы на приговоры, вынесенные заочно. Как отмечается в пояснительной записке, в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также о некоторых преступлениях небольшой и средней тяжести может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами РФ. Но в случае его возвращения приговор отменяется в порядке кассационного производства. «Таким образом, один лишь факт возвращения осужденного в РФ или прекращение им уклонения от явки в суд является основанием для отмены заочного приговора, после чего судебное разбирательство по уголовному делу проводится повторно»,— указывают авторы. По данным Судебного департамента при ВС, число рассматриваемых заочно уголовных дел постоянно растет: с 643 дел в 2023 году до 1233-х в 2025-м.