От бюджета до рекламы
Какие законопроекты Дума рассмотрит в ноябре
9 ноября депутаты Госдумы возвращаются к работе после общения с избирателями в рамках «региональной недели». В последний месяц осени нижняя палата продолжит рассмотрение трехлетнего бюджета, внесет изменения в Кодекс об административных правонарушениях, обсудит реформу материального обеспечения судей и обяжет заказчиков социальной рекламы показывать россиянам многодетные семьи.
Большая часть законопроектов, которые значатся в одобренном в конце октября календаре рассмотрения вопросов на ноябрь, внесены правительством. Главный из них — проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Его вместе с другими законопроектами бюджетного пакета Дума рассмотрит во втором чтении 19 ноября.
Депутаты также продлят действие временных норм для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в правовую и экономическую системы РФ. Сроки вступления в силу общих российских правил сдвинутся там на год вперед — до 1 января 2028 года, а упрощенный режим работы без лицензий для определенных видов деятельности продлевается до 1 сентября 2030-го.
Первое чтение пройдут поправки правительства к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие повышение штрафов почти по трем десяткам статей — от нарушения запрета на курение и распитие алкоголя в общественных местах до дискредитации Вооруженных сил и распространения экстремистских материалов. Еще один законопроект кабмина вводит в КоАП новый состав — непредставление в территориальный орган Росгвардии сведений о начале оказания охранных услуг. За это нарушение должностным лицам будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Несколько инициатив правительства, ожидающих первого чтения, посвящены деятельности силовиков. Одна из них позволяет засчитывать в выслугу лет для назначения пенсии военнослужащим, сотрудникам МВД и других силовых органов их службу в прокуратуре, Следственном комитете и таможенных органах.
Другой проект повышает предельный возраст прохождения военной службы для женщин с 45 до 50 лет, а возраст пребывания в запасе для женщин-офицеров — с 50 до 55 лет.
В пояснительной записке это предложение обосновывается тем, что сейчас женщины не всегда успевают выслужить сроки, дающие право на пенсионное обеспечение и жилье.
Сразу несколько запланированных к первому чтению законопроектов внесены Верховным судом (ВС). Одним из них предлагается передать на единоличное рассмотрение судьи жалобы на приговоры, вынесенные заочно. Как отмечается в пояснительной записке, в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также о некоторых преступлениях небольшой и средней тяжести может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами РФ. Но в случае его возвращения приговор отменяется в порядке кассационного производства. «Таким образом, один лишь факт возвращения осужденного в РФ или прекращение им уклонения от явки в суд является основанием для отмены заочного приговора, после чего судебное разбирательство по уголовному делу проводится повторно»,— указывают авторы. По данным Судебного департамента при ВС, число рассматриваемых заочно уголовных дел постоянно растет: с 643 дел в 2023 году до 1233-х в 2025-м.
Также Дума обсудит пакет из пяти инициатив ВС, предполагающих реформу организационного, финансового и материально-технического обеспечения судебной системы. В случае их принятия полномочия по финансовому, кадровому и материально-техническому обеспечению передадут из аппаратов кассационных, апелляционных, региональных и арбитражных судов в ведение территориальных управлений Судебного департамента (см. “Ъ” от 1 октября).
В первом чтении Дума рассмотрит еще один первоочередной законопроект правительства, обязывающий заказчиков социальной рекламы использовать образ благополучной семьи не менее чем с тремя детьми.
Инициатива направлена на «популяризацию традиционных ценностей» и «формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи» в рекламе, отмечается в пояснительной записке.
В ноябре в нижней палате ждут высоких гостей из Центробанка и правительства. 12 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина расскажет об основных направлениях государственной кредитно-денежной политики на трехлетку. А 25 ноября пройдет «правительственный час» на тему развития «инфраструктуры для жизни». В нем примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.