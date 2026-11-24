Силуанов спрогнозировал дефицит госбюджета по итогам 2026 года ниже планового
Дефицит федерального бюджета России по итогам 2026 года может составить около 3% ВВП при запланированных 3,2%, заявил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Первоначально законом о федеральном бюджете на 2026 год был предусмотрен дефицит в размере 3,8 трлн руб., или 1,6% ВВП. В сентябре Минфин повысил оценку до 7,3 трлн руб., или 3,2% ВВП.
«Мы видим, что доходы идут неплохо, даже выше наших ожиданий. Это касается в первую очередь ненефтегазовых доходов», — подчеркнул Антон Силуанов (цитата по ТАСС).
По словам господина Силуанова, ненефтегазовые доходы бюджета превысят прогноз более чем на 1 трлн руб., тогда как нефтегазовые поступления могут оказаться несколько ниже ожидаемых. Минфин также рассчитывает на пополнение Фонда национального благосостояния примерно на 1 трлн руб.