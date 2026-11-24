По словам господина Силуанова, ненефтегазовые доходы бюджета превысят прогноз более чем на 1 трлн руб., тогда как нефтегазовые поступления могут оказаться несколько ниже ожидаемых. Минфин также рассчитывает на пополнение Фонда национального благосостояния примерно на 1 трлн руб.