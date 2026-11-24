На страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью и материнством в 2027 году планируется выделить 1,6 трлн руб. Максимальное пособие по беременности и родам за отпуск продолжительностью 140 календарных дней составит 1,1 млн руб. За больничный средней продолжительностью 11 дней можно будет получить до 86,4 тыс. руб. — в 1,2 раза больше, чем в 2026 году. С 1 февраля 2027 года разовая выплата при рождении ребенка составит 30,3 тыс. руб. Также в 2027 году вырастет максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком.