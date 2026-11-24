Госдума приняла закон о бюджете Соцфонда на 2027-2029 годы
Госдума приняла в третьем чтении закон, определяющий бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2027–2029 годы. В 2027 году фонд должен получить 19,9 трлн руб., а потратить — 19,8 трлн руб. Из федерального бюджета ему направят 3,97 трлн руб.
На следующие два года также предусмотрено превышение доходов над расходами. В 2028 году поступления запланированы на уровне 21,2 трлн руб., расходы — 20,9 трлн руб. В 2029-м эти показатели составят 22,5 трлн и 22,16 трлн руб. соответственно. Федеральные трансферты достигнут 4,2 трлн руб. в 2028 году и 4,4 трлн руб. в 2029-м.
К концу 2027 года страховая пенсия с учетом индексации составит в среднем 28,8 тыс. руб., в том числе по старости — 29,9 тыс. руб. Средняя социальная пенсия достигнет 17,5 тыс. руб. На страховые пенсии в 2027 году предусмотрено 12,97 трлн руб. В 2028-м на эти выплаты планируют направить 13,69 трлн руб., в 2029-м — 14,64 трлн руб.
На страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью и материнством в 2027 году планируется выделить 1,6 трлн руб. Максимальное пособие по беременности и родам за отпуск продолжительностью 140 календарных дней составит 1,1 млн руб. За больничный средней продолжительностью 11 дней можно будет получить до 86,4 тыс. руб. — в 1,2 раза больше, чем в 2026 году. С 1 февраля 2027 года разовая выплата при рождении ребенка составит 30,3 тыс. руб. Также в 2027 году вырастет максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком.