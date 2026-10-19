Четвертое изменение

Самые крупные изменения прошли при обязательном по Конституции обновлении правительства после президентских выборов 2024 года. Тогда логика перестановок строилась вокруг усилий по созданию «экономики предложения». Среди наиболее знаковых назначений — повышение промышленного вице-премьера Дениса Мантурова до первого вице-премьера, что объяснялось тем, что технологии в условиях санкций ставятся во главу угла. Как и сейчас произошло повышение главы Минтранса (тогда — Виталия Савельева) до вице-премьера. Такую же должность занял глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. При этом общеэкономические вопросы были переданы вице-премьеру Александру Новаку в связи с переходом первого вице-премьера Андрея Белоусова в Минобороны.