Четвертое изменение
Кабинет Михаила Мишустина готов к обновлению
Объявленное 19 октября обновление состава правительства станет уже четвертым с января 2020 года, когда после отставки Дмитрия Медведева премьер-министром стал Михаил Мишустин. Перестановки выглядят как усиление финансового блока в условиях сложного бюджета и необходимости сохранить макроэкономическую стабильность в стране. Главные изменения — министр финансов Антон Силуанов расширит свои полномочия до вице-премьерских, а главой аппарата Белого дома и вице-премьером вместо Дмитрия Григоренко станет работавшая до этого в Минфине и отвечавшая за бюджет Ирина Окладникова.
Три плюс один
В цифрах кадровая рокировка в Белом доме выглядит так: число вице-премьеров увеличивается с 10 до 11 — новую, дополнительную должность займет министр финансов Антон Силуанов. Троих вице-премьеров заменят: Ирина Окладникова займет кресло Дмитрия Григоренко, Олег Кожемяко — Юрия Трутнева, Андрей Никитин — Виталия Савельева (последний ушел из правительства в конце сентября в связи с избранием в Госдуму). Новый министр всего один — Дмитрий Ядров вместо Андрея Никитина. Утверждение кандидатур Госдумой состоится 21 октября — до этого пройдут встречи кандидатов на новые посты со всеми фракциями.
Изменения станут уже четвертой ротацией в правительстве Михаила Мишустина, которое начало свою работу в январе 2020 года, если не считать единичных и чрезвычайных замен министров (например, в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева в 2021 году и главы Минтранса Романа Старовойта в 2025-м).
Консолидация финансов
Антон Силуанов ранее уже совмещал две должности — с мая 2018 до января 2020 года он был первым заместителем председателя правительства и министром финансов. Вице-премьерского поста он лишился после отставки второго правительства Дмитрия Медведева. Министром же финансов Антон Силуанов является уже почти 15 лет — с декабря 2011 года.
Подходы Антона Силуанов к государственным финансам известны. Это прежде всего их устойчивость, ориентация на консервативные прогнозы о внешней ценовой конъюнктуре, пополнение, а не расходование ФНБ. Это, впрочем, не мешало властям при необходимости наращивать расходы на нужных государству направлениях, в том числе временно отступая от ограничивающего траты бюджетного правила.
Проект нового федерального бюджета зафиксировал стремление Минфина к нормализации бюджетной политики — после бурного роста расходов трех последних лет в 2027 году номинальные траты фактически замораживаются на уровне 2026-го, а относительно размера экономики даже сокращаются. В процентах ВВП из-за уменьшения вклада нефтегазового сектора в экономику снижаются и доходы. Такая стабилизация обеих частей федерального бюджета может свидетельствовать о том, что резервы для их дальнейшего наращивания власти признают ограниченными.
Расширение полномочий Антона Силуанова явным образом указывает на возросшую роль финансового блока.
«В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретает особое значение»,— прокомментировал повышение Антона Силуанова пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал дополнительный пост для господина Силуанова с задачей «продолжения обеспечения макроэкономической стабильности». По его словам, «в нынешний период, конечно, необходима дополнительная координация, финансовая дисциплина».
Отметим, что последние бюджеты на этапе их одобрения, как правило, выглядели достаточно сбалансированными, но в ходе фактического исполнения расходные аппетиты ведомств росли — возможно, сдержать их в 2027 году Антону Силуанову позволят расширенные, но пока точно неизвестные полномочия.
Бюджетная «цифра»
С усилением Антона Силуанова связано и другое, весьма неожиданное назначение. Вице-премьером и руководителем аппарата правительства станет первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова. В Минфине она занималась именно бюджетом, так что ее «работа в паре» с Антоном Силуановым представляется очевидной. Ключевой в таком взаимодействии становится и должность главы аппарата Белого дома, отвечающего за законопроектную работу и прохождение проектов иных документов внутри правительства.
Ирина Окладникова на посту вице-премьера сменит Дмитрия Григоренко, курировавшего финансы и цифровое развитие. «Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства»,— пояснил Борис Беляков, добавив, что Дмитрий Григоренко «зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец» и «будет представлен к высокой государственной награде».
Дмитрий Григоренко не стал комментировать “Ъ” свои дальнейшие планы, источник “Ъ” на банковском рынке сообщил, что он может перейти в Сбербанк, но не на место одного из действующих зампредов.
По словам собеседника “Ъ”, более вероятно, что под него создадут должность еще одного зампреда и на этом посту он будет курировать часть ИТ-направлений работы банка. Другой источник “Ъ” утверждает, что Дмитрий Григоренко перейдет не в сам банк, а станет главой одной из финтех-компаний в контуре Сбербанка с большим бюджетом.
Дмитрий Григоренко пришел в правительство в 2020 году вместе с Михаилом Мишустиным. В составе правительства, сформированном в 2024 году, он курировал цифровое развитие экономики, до этого на протяжении четырех лет отвечал за цифровизацию госуправления. Под его руководством в аппарате правительства в 2026 году стартовал эксперимент по внедрению сервисов искусственного интеллекта в рабочие процессы. Также среди результатов работы — принятие двух базовых законов — о платформенной экономике и о поддержке развития технологий искусственного интеллекта.
Чиновник осуществлял также общий контроль за реализацией национальных проектов и курировал работу федеральных ведомств в вопросах эффективности бюджета, управления государственным долгом и финансовыми активами. Таким образом, он курировал и направления работы Антона Силуанова в должности министра, хотя главным приоритетом для него была все же «цифра».
Переход «цифровой» темы под кураторство Ирины Окладниковой, считает источник “Ъ”, вовсе не предопределен — возможно, она вернется в ведение другого вице-премьера, Дмитрия Чернышенко.
Отметим, что Дмитрий Григоренко был, пожалуй, самым публичным из вице-премьеров, сообщавшим на многочисленных форумах о новшествах цифровизации и госуправления. Также в его весьма широкие полномочия входила сфера контроля и надзора и организация законопроектной деятельности правительства. Теперь этими (возможно, не всеми — перераспределение полномочий вице-премьеров ожидается уже после их утверждения Госдумой) вопросами предстоит заняться Ирине Окладниковой — в более тесной увязке с Минфином и финансовым блоком Белого дома, который, видимо, будет курировать ее прежний начальник Антон Силуанов.
Транспортный узел
Предложенный на пост «транспортного» вице-премьера Андрей Никитин стал главой Минтранса относительно недавно, в июле 2025 года. Основные итоги его деятельности в должности министра изложены в сделанном неделю назад, 13 октября, докладе Владимиру Путину: это, в частности, реконструкция Ленинградского вокзала в Москве, развитие цифровых технологий, обновление аэропортов, введение посадки по биометрии в аэропортах, модернизация пунктов пропуска на границе с Китаем и КНДР. По мнению собеседников “Ъ”, в должности профильного вице-премьера Андрею Никитину предстоит заниматься ВСМ Москва—Санкт-Петербург, решать проблемы с экспортными коридорами для российских грузов и с поддержанием технологической вооруженности российского транспорта.
Занимающий становящееся вакантным кресло министра транспорта Дмитрий Ядров — авиатор по образованию и всю карьеру сделал в профильных структурах. При его участии проводилась модернизация Единой системы организации воздушного движения, в том числе укрупнение 104 районных центров в 14 современных региональных. В сентябре 2019 года господин Ядров перешел в Росавиацию на пост заместителя руководителя. Курировал направления организации использования воздушного пространства, летной эксплуатации, развития аэродромной инфраструктуры, а также реализацию федеральных проектов («Беспилотная аэродоставка грузов», «Развитие региональных аэропортов», «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта»). В сентябре 2023 года возглавил Росавиацию.
О Дмитрии Ядрове собеседники “Ъ” отзываются как о молодом, перспективном и обладающем нужными связями в элитах и силовых структурах — что поспособствует его работе на новом посту.
Ключевые задачи Дмитрия Ядрова как главы Минтранса, полагают собеседники “Ъ” в отрасли, будут сосредоточены на авиации, хотя и охватят весь транспортный комплекс. Приоритетами называют контроль над работой авиаотрасли в условиях регулярных «Ковров» и координацию работы оперативного штаба, который обеспечивает связанность процессов во время ограничений и реагирует на основные вызовы. Второй профильный вопрос, которым предстоит заниматься новому главе Минтранса,— выбытие парка самолетов и нарастающий дефицит провозных емкостей с частичным перераспределением на альтернативные виды транспорта.
Дальневосточный призыв
Наконец, третья замена вице-премьера произошла на «дальневосточном направлении». На должность заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко. С дальневосточной повесткой он знаком не только по Приморью — ранее господин Кожемяко возглавлял Корякский автономный округ (объединен с Камчатской областью в Камчатский край), Амурскую и Сахалинскую области.
В течение последнего года в правительстве работали над созданием единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике, который должен унифицировать условия реализации инвестпроектов и стать «конструктором», позволяющим инвесторам выбрать набор льгот под конкретные проекты. Единый префрежим планируется запустить со следующего года, однако законопроект о его создании все еще обсуждается. Завершить решение этого вопроса Олегу Кожемяко предстоит вместе с сохранившим свой портфель главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, который, по данным “Ъ”, также рассматривался в качестве кандидата на должность вице-премьера и полпреда в ДФО.
Олег Кожемяко сменит Юрия Трутнева — рекордсмена по сроку работы в правительстве (вице-премьером он непрерывно был с 2013 года). Под его началом курируемое им Минвостокразвития сохранилось в качестве единственного «территориального» ведомства (Минкрыма ликвидировано в 2015 году, а в 2020-м — и Минкавказа), а полномочия министерства были расширены за счет развития Арктики. К созданным в 2015 году территориям опережающего развития в 2020-м добавилась Арктическая экономическая зона, а с 2022-го — отдельный режим для Курил. Как сообщил Белый дом, Юрий Трутнев по итогам работы также будет представлен к «высокой государственной награде».
Движение — все
Как меняются задачи кабинета министров в связи с кадровой ротацией, публично пока не сообщается. Однако опыт предыдущих изменений показывает, что они сопровождаются и некоторым изменением функционала. Так, при первом перераспределении портфелей в правительстве Михаила Мишустина в ноябре 2020 года, кроме замены ряда министров (Минстрой, Минприроды, Минэнерго, Минтранс, Минвостокразвития), расширился и вице-премьерский корпус. Тогда правительство вернулось к традиционной схеме работы со специальным вице-премьером по ТЭКу — этот пост получил Александр Новак.
Кадровые перемены июля 2022 года были нацелены на усиление промышленного блока правительства в условиях санкций. Курировавший гражданскую и оборонную промышленность вице-премьер Юрий Борисов был отправлен в отставку (затем он возглавил «Роскосмос»), а его полномочия были переданы главе Минпромторга Денису Мантурову, который при этом сохранил свой министерский пост. Предполагалось, что такое назначение ускорит освоение новых промышленных технологий.
Самые крупные изменения прошли при обязательном по Конституции обновлении правительства после президентских выборов 2024 года. Тогда логика перестановок строилась вокруг усилий по созданию «экономики предложения». Среди наиболее знаковых назначений — повышение промышленного вице-премьера Дениса Мантурова до первого вице-премьера, что объяснялось тем, что технологии в условиях санкций ставятся во главу угла. Как и сейчас произошло повышение главы Минтранса (тогда — Виталия Савельева) до вице-премьера. Такую же должность занял глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. При этом общеэкономические вопросы были переданы вице-премьеру Александру Новаку в связи с переходом первого вице-премьера Андрея Белоусова в Минобороны.