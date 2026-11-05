Правительство разрешило Минфину занять еще до 1 трлн рублей на внутреннем рынке
Правительство разрешило Минфину занять на внутреннем рынке до 1 трлн руб. сверх установленного на 2026 год уровня. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу от 3 ноября, министерство вправе осуществить внутренние заимствования с превышением верхнего предела государственного внутреннего долга и программы внутренних заимствований на 2026 год. Внимание на распоряжение обратило Frank Media.
На 2026 год правительство утвердило предельный объем размещения ОФЗ на уровне до 6,47 трлн руб. В первом квартале Минфин привлек от размещения ОФЗ 1,37 трлн руб., во втором — 1,7 трлн руб., в третьем — 1,4 трлн руб. В четвертом квартале ожидалось привлечение 2,45 трлн руб. Минфин допускал рост объема госзаимствований во втором полугодии.