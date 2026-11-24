Госдума приняла закон о бюджете на 2027-2029 годы
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Правительство направило документ в нижнюю палату 30 сентября. На 2027 год предусмотрены расходы в 48,74 трлн руб. при ожидаемых доходах 43,3 трлн руб. Разница между ними — 5,44 трлн руб., или 2,2% ВВП, — составит плановый дефицит.
В 2028 году бюджет должен получить 45,83 трлн руб., а потратить планируется 50,95 трлн руб. На 2029 год доходы определены в 48,62 трлн руб., расходы — в 53,87 трлн руб. Таким образом, дефицит запланирован на все три года: в 2028-м он составит 5,12 трлн руб., в 2029-м — 5,25 трлн руб. Для обоих лет это 1,9% ВВП.
При расчетах власти исходили из инфляции не выше 4% ежегодно. В пояснительной записке предусмотрено применение бюджетных правил: базовая нефтяная цена в 2027–2030 годах должна составлять $50 за баррель. К 2029 году намечен выход на нулевой первичный структурный дефицит. Прогноз ВВП на три года составляет соответственно 248,32 трлн, 263,72 трлн и 281,67 трлн руб.
Ко второму чтению деньги перераспределили между отдельными направлениями. Для РЖД предусмотрели 20 млрд руб. в 2027 году для частичного покрытия операционных расходов локомотивного комплекса на грузовые перевозки за 2026–2027 годы. Финансирование комплексного развития сельских территорий на 2027 год увеличили с 14,9 млрд до 36,3 млрд руб. Еще 5 млрд руб. направят в капитал «Почты России» для обновления сельских и труднодоступных отделений.