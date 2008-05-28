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Деятельность Федеральной таможенной службы (ФТС), реформа таможенного регулирования, электронная таможня и создание центров электронного декларирования, таможенный контроль и таможенные декларации, регулирование ФТС в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, создание единой информационной базы налоговой и таможенной служб, отслеживание передвижения ввезенной техники, проверки таможней поступающих из-за рубежа книг, коррупционные скандалы в ФТС — последние новости и все самое важное о российской таможне в теме «Ъ».