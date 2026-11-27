Кинокритик Юлия Шагельман: «Живя в мире, где "фейк-ньюс" — одно из самых расхожих выражений, а любой текст или фото вызывают подозрение, не созданы ли они нейросетью, мы, конечно, уже готовы к тому, что никакая объективность невозможна, и здесь фильм вряд ли сообщит нам что-то новое. Однако Филдер и Оппенгейм превращают доказательство этого грустного тезиса в увлекательную игру, где каждый следующий ход только больше все запутывает, однако и подстегивает желание все-таки разобраться».

Кинокритик Ная Гусева: «Филдеру и Оппенгейму удалось сделать документальное кино самостоятельным событием массовой поп-культуры: в конце концов, далеко не каждый день трехчасовой фильм без звезд первой величины заставляет зрителей устраивать конкурсы двойников режиссера и главной героини и вспоминать принципы базовой психологии, чтобы понять, кому на самом деле можно верить».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «До последней капли правды» и в материале «Ъ-Weekend» «Кто подставил Элизабет Холмс?».