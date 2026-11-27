Прокатная десятка
Голодные игры: Рассвет Жатвы
- Режиссер: Фрэнсис Лоуренс
- В ролях: Джозеф Зада, Маккенна Грейс, Бен Ван, Молли Макканн, Рэйф Файнс, Гленн Клоуз
- Жанр: приключения, триллер, фантастика / США / 158 мин.
- В прокате: с 26 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Получается неприятный парадокс: с экрана звучат лозунги о том, что Голодные игры надо остановить, но сами авторы фильма затевают их вновь и вновь. Ведь в Голливуде, как в Панеме, шоу должно продолжаться, пока из него не будет до капли выжат весь коммерческий потенциал».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Из угля возгорится пламя».
Александр I
- Режиссер: Морад Абдель-Фаттах
- В ролях: Сергей Горошко, Виталий Кищенко, Полина Кутепова, Юлия Абдель-Фаттах, Савелий Кудряшов, Софья Лебедева
- Жанр: история, биография, драма / Россия / 102 мин.
- В прокате: с 26 ноября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Екатерина II всегда знала, что ее преемником станет не сын Павел, а любимый внук Александр. С самых ранних лет его воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с блестящим образованием. Став наконец императором, Александр был намерен продолжить реформы своих предшественников — отменить крепостное право и ввести конституцию. Но в начале XIX века разгорается война двух великих империй — Франции и России. Александру предстоит пройти тернистый путь от блестящих реформ до Отечественной войны».
Адский Голливуд
- Режиссер: Бен Пейсер
- В ролях: Фернанда Ромеро, Брайан Остин Грин, Натурела, Кен Эпплдорн, Констанс Брэнтли, Анна Клолс
- Жанр: ужасы, триллер / США / 83 мин.
- В прокате: с 26 ноября
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Начинающая актриса Вега получает приглашение на закрытую вечеринку голливудской элиты, не подозревая, что за блеском и обещаниями славы скрывается смертельная игра. Теперь, чтобы выжить, ей придется самой превратиться из жертвы в охотника».
Кибер-девушки
- Режиссеры: Вероника Бассетто, Софи Ян
- В ролях: Анджела Юэнь, Альма Квок, Сабрина Чун, Нг Вин-Цзе
- Жанр: фантастика, боевик, мелодрама / Гонконг / 102 мин.
- В прокате: с 26 ноября
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Женская киберспортивная команда "Доллхаус" распалась, но страсть к киберспорту не умерла. Саммер, Рейвен, Лилит и Мико создают новую команду и превращают обычное кафе в настоящую игровую арену. Все на подъеме: турниры, соперники, болельщики — а до отбора в сборную Гонконга остаются считанные недели. И тут в игру вступает игровая федерация, приостанавливая аккаунты всех игроков Гонконга. Теперь девушкам предстоит не просто выигрывать матчи: они борются за право играть за свою команду и за мечту».
Испытание аулом 2. Ход конем
- Режиссеры: Зураб Копсергенов, Магомет-Али Найманов
- В ролях: Амир Кумратов, Рамазан Джемакулов, Алина Баракаева, Юсуп Омаров, Едил Анарбай, Шокан Чупанбаев
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 26 ноября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Городской подросток Тимур вновь приезжает в аул, где вырос его отец. Здесь он знакомится с двоюродными братьями, и их отношения с самого начала омрачают ревность и дух соперничества. Конфликт приводит к серьезной беде — у дедушки похищают породистого жеребца, а конюшне грозит продажа. Подросткам предстоит не просто найти коня, но и научиться действовать как единая команда, несмотря на взаимные обиды».
Увидеть все
- Режиссеры: Нэйтан Филдер, Лэнс Оппенгейм
- В ролях: Элизабет Холмс, Нэйтан Филдер, Аманда Сайфред, Кристофер Эбботт, Гари Уилмс, Филлип Андре Ботельо
- Жанр: документальный, биография / США / 174 мин.
- В прокате: с 19 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Живя в мире, где "фейк-ньюс" — одно из самых расхожих выражений, а любой текст или фото вызывают подозрение, не созданы ли они нейросетью, мы, конечно, уже готовы к тому, что никакая объективность невозможна, и здесь фильм вряд ли сообщит нам что-то новое. Однако Филдер и Оппенгейм превращают доказательство этого грустного тезиса в увлекательную игру, где каждый следующий ход только больше все запутывает, однако и подстегивает желание все-таки разобраться».
Кинокритик Ная Гусева: «Филдеру и Оппенгейму удалось сделать документальное кино самостоятельным событием массовой поп-культуры: в конце концов, далеко не каждый день трехчасовой фильм без звезд первой величины заставляет зрителей устраивать конкурсы двойников режиссера и главной героини и вспоминать принципы базовой психологии, чтобы понять, кому на самом деле можно верить».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «До последней капли правды» и в материале «Ъ-Weekend» «Кто подставил Элизабет Холмс?».
Рокки — это я
- Режиссер: Питер Фаррелли
- В ролях: Энтони Ипполито, Аннасофия Робб, Мэтт Диллон, Тоби Кеббелл, П. Дж. Бирн, Эрик Палладино
- Жанр: биография, драма / США / 128 мин.
- В прокате: с 19 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «…в фильме Фаррелли показана та же голливудская эра, когда пальмы на бульваре Сансет были большими, джинсы — расклешенными, пиджаки — клетчатыми, платья и рубашки — синтетическими, а продюсеры не боялись испытывать судьбу и ставить на черных лошадок».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дай бокс счастья».
Бумажный тигр
- Режиссер: Джеймс Грэй
- В ролях: Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон, Майлз Теллер, Gavin Goudey, Роман Энджел, Виктор Птак
- Жанр: триллер, драма, криминал / Франция, США, Польша, Италия / 115 мин.
- В прокате: с 19 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Именуя "бумажным тигром" (выглядит грозно, а сам игрушечный) то империализм, то ревизионизм, то атомную бомбу, в свое время славно троллил всю планету председатель Мао. "Бумажным тигром" называет в фильме русскую мафию дядя Гарри. Но и само название фильма адекватно: Грей снял своего "бумажного тигра", тщетно пытающегося и напугать, и растрогать».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сейчас прольется чья-то нефть».
Было не было
- Режиссер: Тимофей Анисимов
- В ролях: Вера Енгалычева, Владислав Медведев, Ирина Саликова, Рустем Фесак, Миша Коряков, Варвара Мынай
- Жанр: драма / Россия / 88 мин.
- В прокате: с 19 ноября
Кинопрокатчик «Vereteno»: «Кира сбегает на север в поисках отца. Ей известны только имя и фамилия. Петя местный, но тоже сбежал — от самого себя. Он убеждает Киру, что знает, где ее отец. У каждого из них свои вопросы к прошлому, и только один человек может дать ответы. Им придется пересечь Кольский полуостров, чтобы найти его».
Колотун и волшебное королевство
- Режиссер: Олег Гусев
- В ролях: Александр Горбатов, Агата Дранга, Иван Колесников, Павел Деревянко, Роман Мадянов, Дмитрий Калихов
- Жанр: фэнтези, приключения, семейный / Россия / 116 мин.
- В прокате: с 19 ноября
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Ссора в машине, случайный сугроб — и вот мама, папа и сын Снегиревы уже не в пробке по дороге на новогодний праздник, а в волшебном королевстве. Они нечаянно выпускают из заточения злого мага Колотуна, а с магами, особенно злыми, шутки плохи. Теперь, чтобы вернуться домой и спасти оба мира, Снегиревым предстоит отправиться на поиски артефакта Хронотрона, встретить новых сказочных друзей и, главное, опять стать счастливой семьей».