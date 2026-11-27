«Газпром нефть» отмечает, что ее чистый денежный поток за отчетный период находится в положительной зоне после плановой реализации инвестиционной программы компании. Кроме того, компания отчиталась о сохранении стабильных операционных показателей. За девять месяцев 2026 года «Газпром нефть» добыла почти 98 млн т нефтяного эквивалента. Это соответствует уровню добычи в прошлом году.