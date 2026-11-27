Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за девять месяцев выросла в два раза
Чистая прибыль «Газпром нефти» по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев 2026 года выросла в 2,1 раза — до 495,3 млрд руб. За аналогичный период в 2025 году чистая прибыль составляла 233,8 млрд руб. Это следует из отчетности компании.
Выручка увеличилась с прошлогоднего показателя в 2,7 трлн руб. до 3,07 трлн руб. за девять месяцев этого года. Скорректированная EBITDA составила 1,26 трлн руб. В пресс-релизе компания отметила, что рост показателей произошел за счет «эффективного управления диверсифицированным портфелем активов в ситуации дефицита нефти на международных рынках».
«Газпром нефть» отмечает, что ее чистый денежный поток за отчетный период находится в положительной зоне после плановой реализации инвестиционной программы компании. Кроме того, компания отчиталась о сохранении стабильных операционных показателей. За девять месяцев 2026 года «Газпром нефть» добыла почти 98 млн т нефтяного эквивалента. Это соответствует уровню добычи в прошлом году.