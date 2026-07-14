Данные выгрузят на платформы

Как стало известно “Ъ”, вице-премьер Дмитрий Григоренко утвердил «дорожную карту» по предоставлению и оптимизации доступа цифровых платформ и банков к данным трех служб: ФТС, ФНС и Росреестра. Речь, в частности, идет о сведениях о таможенном оформлении ввозимых в ЕАЭС автомобилей, об учредительных документах юридических лиц и о дополнительных данных об объектах недвижимости. Заявленная цель улучшения информационного обмена между государством и бизнесом — увеличение скорости и качества предоставляемых гражданам услуг. Отдельно отмечается, что расширения доступа компаний к персональным данным план не предусматривает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские цифровые экосистемы и банки смогут получить доступ к необходимым им для более эффективной работы данным ФТС, ФНC и Росреестра, узнал “Ъ”. «Дорожная карта» мероприятий по предоставлению и оптимизации такого доступа утверждена 7 июля Дмитрием Григоренко. Документ разработан Минцифры совместно с Ассоциацией больших данных (АБД), объединяющей «Сбер», «Яндекс», ВТБ, «Авито» и других крупных игроков.

Как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера, цель мероприятий — «сократить время оказания услуг и сделать цифровые сервисы еще удобнее, при этом расширение доступа к персональным данным граждан "дорожной картой" не предусмотрено».

В плане три раздела.

Первый обещает оптимизацию доступа к данным ФТС о таможенном оформлении легковых автомобилей (сведения о VIN-коде, номерах шасси и кузова), ввезенных в государства ЕАЭС. Отмечается, что для того, чтобы компании смогли получать такие сведения через API (интерфейс для взаимодействия программ между собой), потребуется доработка информационно-программных средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Второй раздел посвящен обеспечению доступа к информресурсам ФНС. Планируется, что банки смогут получать копии учредительных документов юридических лиц (с их согласия) и через их цифровой профиль. Также предусмотрено создание перечня информации из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого госреестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), которая может быть необходима кредитным организациям.

Третий раздел плана посвящен обеспечению доступа к сведениям об объектах недвижимости от Росреестра. Предусматривается расширение списка данных, отображаемых в сервисе службы «Встраиваемый картографический компонент ФГИС "Национальная система пространственных данных"». Его предполагается дополнить информацией о кадастровом номере квартала, об этажности дома, о годе ввода дома в эксплуатацию или завершения строительства и другими данными.

Планируемый срок реализации всех трех инициатив — 2026–2027 годы. «Государство и бизнес регулярно обмениваются данными при оказании услуг гражданам и организациям — и только с согласия владельцев данных. Это позволяет повысить достоверность информации и сделать сервисы удобнее»,— заявили “Ъ” в Минцифры. В АБД отметили, что расширение доступа к госданным является для ассоциации одним из важнейших проектов: «Благодаря плодотворному сотрудничеству с Минцифры часть предложенных мероприятий по оптимизации доступа нашла поддержку и зафиксирована в "дорожной карте"».

Потенциальные получатели данных ожидаемо приветствуют появление плана. По словам заместителя управляющего директора «Авито» Михаила Рыженкова, его выполнение — это «улучшение клиентского опыта пользователей платформы, более защищенные сделки и участие в обелении рынка транспортных средств и недвижимости». В пресс-службе ВТБ отметили, что «возможность оперативного получения из информационных систем ФНС копий учредительных документов юридических лиц, а также расширенного состава сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП повысит качество идентификации клиентов и серьезным образом упростит их прием на обслуживание».

Венера Петрова