Таможенникам дали прикурить

В Москве вынесен приговор бывшим сотрудникам ФТС Денису Юрасову и Алексею Осипову. Они обвинялись в получении в 2024 году взятки в размере 25,3 млн руб. от бизнесменов за невозбуждение уголовного дела и разблокировку партии электронных систем доставки никотина (вейпов), изъятых в Подмосковье. Суд назначил каждому по девять лет шесть месяцев колонии и лишил обоих званий. Большинство посредников отделались условными сроками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Головинский суд столицы на минувшей неделе огласил приговор бывшим замначальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Центрального таможенного управления ФТС Денису Юрасову, оперуполномоченному Центральной оперативной таможни Алексею Осипову, а также другим фигурантам: руководителю ООО «Утес» Константину Елманову, Ренату Богдаеву, Антону Рагулину и Станиславу Серегину. До этого в прениях прокурор потребовал признать обоих экс-таможенников виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорить каждого к девяти годам шести месяцам колонии строгого режима. Остальным подсудимым, которым инкриминировалось посредничество в даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), гособвинитель предложил назначить условные сроки. Дело в том, что последние полностью признали вину.

История, составившая фабулу уголовного дела, началась с того, что около двух лет назад майор Таможенной службы Осипов при проверке обнаружил на подмосковном складе 60 коробок с вейпами, на которые не имелось таможенных документов. Товар был изъят. После этого, по версии следствия, офицер Осипов потребовал от владельцев склада — выходцев из Китая — 25 млн руб. за невозбуждение уголовного дела и благополучное прохождение груза. В сговоре с оперативником, по материалам дела, был и подполковник Таможенной службы Юрасов, от которого якобы также зависело решение вопроса.

Деньги передавались двумя траншами — 15 млн и 10 млн руб. При передаче второй части курьера Рената Богдаева задержали.

После чего правоохранители вышли и на остальных фигурантов.

В суде выяснилось, что дать взятку владельцев склада убеждал их бывший работник Станислав Серегин. В противном случае, уверял он, бизнесменов привлекут к уголовной ответственности. Китайцы, однако, не поверили и обратились в полицию. Дальнейшие события проходили под контролем оперативников.

На следствии и в суде таможенники Юрасов и Осипов отказались признать вину, настаивая на отсутствии в деле доказательств преступления и что их оговорили.

Офицеры указывали, что не был зафиксирован факт получения ими денег, а обвинение составлено лишь на показаниях предполагаемых посредников.

При этом владельцы склада не могли знать, кому именно передавали деньги, поскольку решение вопроса взяли на себя Станислав Серегин и его сообщники.

По версии защиты офицеров, уволенный китайцами со склада Серегин якобы решил своих бывших хозяев наказать и воспользовался ситуацией с обнаружением оперативником Осиповым незадекларированного товара. Тут и была придумана история с необходимостью откупиться от таможни. Адвокаты при этом указывали, что до возбуждения уголовного дела в апреле 2024 года Денис Юрасов и Алексей Осипов вообще не были знакомы друг с другом, зато все посредники хорошо друг друга знали и могли договориться между собой о разводе китайцев.

А факт передачи денег таможенникам не подтверждался ни распечаткой телефонных переговоров, ни показаниями других свидетелей.

В итоге председательствующая судья Елена Астахова посчитала, что доказательств вины офицеров достаточно, и назначила им наказание, о котором просил прокурор,— по девять лет шесть месяцев колонии каждому. Обоих лишили специальных званий, обязав выплатить в качестве штрафа по 25 млн руб. Осужденным запрещено после отбытия наказания в течение десяти лет занимать должности на госслужбе. Подсудимые Елманов, Серегин и Рагулин получили от семи лет до семи лет шести месяцев условно. Реальный срок в семь лет шесть месяцев получил только Богдаев, ранее уже судимый за торговлю наркотиками.

На выходе адвокаты экс-таможенников заявили, что «обязательно обжалуют приговор».

Алексей Соковнин