ФТС уточнила механизм доначисления утильсбора на автомобили из ЕАЭС
В ФТС назвали неверными сообщения в СМИ о массовых доначислениях утильсбора на автомобили, ввозимые из стран Евразийского экономического союза. Таможенные органы могут потребовать доплаты от россиян, которые незаконно воспользовались правом на льготный коэффициент для ввоза автомобилей в коммерческих целях, следует из пресс-релиза ФТС (есть у «Ъ»).
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в последние полгода россияне стали получать уведомления о необходимости доплатить от 1 до 4 млн руб. утильсбора после покупки автомобиля в Казахстане. Доначисления связаны с введением компенсационной формулы, которая включает не только утильсбор, но и разницу между налогами и пошлинами, писал медиапроект. Например, один из владельцев автомобилей уплатил 844 тыс. руб. утильсбора за Kia Sorento, а затем ФТС потребовала 1,3 млн руб. доплаты и 335 тыс. руб. пеней.
Льготный коэффициент для ввоза автомобилей рассчитан только на тех, кто ввозит автомобили для личного пользования, подчеркнули в ФТС. На использование автомобиля в коммерческих целях может указывать перепродажа в короткий срок или покупка автомобилей «в количестве, превышающем разумные потребности семьи», отмечается в сообщении. Таможенные органы проводят проверки в трехлетний срок, то есть в 2026 году проверяют автомобили, ввезенные в 2023 году и позже, добавили в ведомстве.
Ужесточение правил уплаты утилизационного сбора для автомобилей из стран ЕАЭС, которое вступило в силу с 1 апреля, направлено на борьбу с "серыми схемами" импорта, когда юридические и физические лица занижали таможенную стоимость транспортных средств. Это особенно касалось ввоза машин через Киргизию, Казахстан, Армению и Белоруссию, где оформление автомобилей на физических лиц с использованием таможенного приходного ордера позволяло экономить на пошлинах. В 2025 году таким способом в РФ были ввезены автомобили 90,6 тысячами физических лиц и 497 компаниями. Новые правила призваны создать прозрачные условия ввоза, предусматривающие корректную уплату всех таможенных и налоговых платежей, без использования обходных схем.
В 2025 году власти скорректировали механизм утилизационного сбора, введя новые правила его расчета для электромобилей, гибридов и машин с мощными моторами, а также частично отменив льготы на импорт для физических лиц. Несмотря на критику, эти меры стали элементом пополнения дефицитного бюджета и косвенно поддерживают отечественный автопром. Ранее, с 1 августа 2023 года, уже произошло индексирование утильсбора, увеличившее ставки для легковых автомобилей в 1,7–3,7 раза, а для грузовиков — в 35–40%.