ФТС уточнила механизм доначисления утильсбора на автомобили из ЕАЭС

В ФТС назвали неверными сообщения в СМИ о массовых доначислениях утильсбора на автомобили, ввозимые из стран Евразийского экономического союза. Таможенные органы могут потребовать доплаты от россиян, которые незаконно воспользовались правом на льготный коэффициент для ввоза автомобилей в коммерческих целях, следует из пресс-релиза ФТС (есть у «Ъ»).

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в последние полгода россияне стали получать уведомления о необходимости доплатить от 1 до 4 млн руб. утильсбора после покупки автомобиля в Казахстане. Доначисления связаны с введением компенсационной формулы, которая включает не только утильсбор, но и разницу между налогами и пошлинами, писал медиапроект. Например, один из владельцев автомобилей уплатил 844 тыс. руб. утильсбора за Kia Sorento, а затем ФТС потребовала 1,3 млн руб. доплаты и 335 тыс. руб. пеней.

Льготный коэффициент для ввоза автомобилей рассчитан только на тех, кто ввозит автомобили для личного пользования, подчеркнули в ФТС. На использование автомобиля в коммерческих целях может указывать перепродажа в короткий срок или покупка автомобилей «в количестве, превышающем разумные потребности семьи», отмечается в сообщении. Таможенные органы проводят проверки в трехлетний срок, то есть в 2026 году проверяют автомобили, ввезенные в 2023 году и позже, добавили в ведомстве.