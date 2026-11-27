Джамал Мусиала выступает за «Баварию» с 2020 года. Вместе с клубом он стал шестикратным чемпионом Германии, выиграл клубный чемпионат мира, а также завоевал кубок страны и Суперкубок UEFA. В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей, в которых забил два мяча и отдал один голевой пас.