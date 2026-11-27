Футболист «Баварии» Мусиала пропустит около шести недель из-за травмы бедра
Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала повредил мышцу правого бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В заявлении сказано, что футболист выбыл на неопределенный срок. По данным Sky Sports, на восстановление уйдет от четырех до шести недель. Отмечается, что 23-летний Мусиала почувствовал дискомфорт в ноге после матча чемпионата Германии против «Кельна». При этом он захотел выйти на игру Лиги чемпионов с французским «Лиллем».
В течение последних трех месяцев полузащитник трижды терял сознание. Летом он упал в обморок во время предсезонных матчей с «Хайденхаймом» и «Лейпцигом», в ноябре приступ неврологической дисфункции произошел на тренировке. 25 ноября «Бавария» заявила о «полной поддержке» футболиста, несмотря на его проблемы со здоровьем.
Джамал Мусиала выступает за «Баварию» с 2020 года. Вместе с клубом он стал шестикратным чемпионом Германии, выиграл клубный чемпионат мира, а также завоевал кубок страны и Суперкубок UEFA. В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей, в которых забил два мяча и отдал один голевой пас.