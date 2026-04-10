Движение через КПП «Верхний Ларс» приостановлено

Движение через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе приостановлено для всех видов транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Перед этим ведомство сообщило, что проезд приостановлен для большегрузов. По данным ФТС, безопасный проезд невозможно обеспечить из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. «Верхний Ларс» возобновит работу после нормализации погоды в регионе, заверили в ведомстве.

КПП «Верхний Ларс» — единственный сухопутный переход, по которому можно попасть из России в Грузию легально. Также до республики из России можно доехать, сделав большой крюк через Азербайджан.