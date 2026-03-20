От таможни ждут большего

Минфин рассматривает расширение возможностей сбора таможенных платежей в качестве «значительного резерва» для пополнения бюджета и способа обеления экономики, следует из выступлений на прошедшей 19 марта коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС). По итогам 2025 года объем таможенных поступлений в бюджет заметно просел в сравнении с предыдущим годом, и теперь в правительстве надеются на его как минимум восстановление. Для этого ФТС в 2026 году намерена продолжить автоматизацию внутренних процессов, расширить эксперимент по таможенному мониторингу, усилить контроль за импортом и вывозом наличных рублей и золота.

У руководителя Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева есть предложения, как поднять бюджетные сборы от внешней торговли

Фото: пресс-служба президента РФ У руководителя Федеральной таможенной службы Валерия Пикалева есть предложения, как поднять бюджетные сборы от внешней торговли

Фото: пресс-служба президента РФ

В 2026 году власти намерены в полном объеме приступить к исполнению принятого плана по обелению экономики и с учетом сложного бюджета сосредоточиться на мобилизации возможностей по его пополнению. Как заявил на коллегии ФТС глава Минфина Антон Силуанов, таможенным органам необходимо повышать уровень администрирования и расширять возможности сбора платежей, которые являются «значительными резервами» для наращивания доходов в госбюджет.

За 2025 год ФТС перечислила в федеральный бюджет около 5,9 трлн руб., исполнив скорректированный план на 99%, сообщил руководитель службы Валерий Пикалев. Отметим, по сравнению с 2024 годом это заметное снижение поступлений, по данным Минфина, тогда показатель составил 7,35 трлн руб. Согласно проекту бюджета на 2026–2028 годы, в этом году от ФТС ждут восстановления поступлений — план составляет 7,2 трлн руб.

В этих условиях ФТС намерена сосредоточиться на развитии таможенной и околотаможенной инфраструктуры, а также на автоматизации рабочих процессов. Один из приоритетов — формирование новой цифровой таможенной экосистемы. В Минфине ожидают, что внедрение ее отдельных элементов произойдет уже в следующем году. Прежде всего ФТС предстоит завершить работу по созданию ее основного ядра — Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов второго поколения (ЕАИС ТО 2.0), нацеленной на повышение прозрачности процедур. Уже подготовлена ее концепция, но дальнейшая работа, как выяснилось на коллегии, идет с отставанием. Валерий Пикалев признал, что «подготовка заняла больше времени, чем хотелось бы», промедление же грозит несоответствием разработки уровню передовых технологий. «Мы не имеем права этого допустить»,— подчеркнул он.

Также планируется расширить эксперимент по таможенному мониторингу — этот механизм заключается в том, что компании в обмен на сокращение выездных проверок добровольно дают регулятору онлайн-доступ к своим системам учета. Напомним, эксперимент ранее был продлен из-за малого количества участников (см. “Ъ” от 11 июля 2025 года). По поводу дальнейшей донастройки механизма, сообщил господин Пикалев, пока идут «горячие дискуссии». В Минфине считают, что расширить охват можно путем его интеграции в другие экспериментальные режимы, а также за счет привлечения к участию в нем всех «организаций, осуществляющих таможенное декларирование таможенной контрактной стоимости».

С учетом задачи обеления экономики особое внимание обещано вывозу из РФ наличных рублей и золота в слитках, и таможня, подчеркнул Антон Силуанов, должна быть готова к проведению контроля в отношении этих товаров. «Видим, какие потоки рублей и золота уходят за границу»,— сказал он. Отметим, что в начале февраля ФТС приводила статистику: за 2025 год служба пресекла вывоз наличных рублей контрабандой на сумму 2,1 млрд руб.

В этих же целях уже усиливается контроль импорта — в этом году власти работают над расширением применения навигационных пломб (см. “Ъ” от 6 марта) и запуском системы подтверждения ожидания товаров (в пилотном режиме стартует с 1 апреля, см. “Ъ” от 10 марта). Для полноценного внедрения последней ФТС необходимо доукомплектовать состав мобильных групп и наладить информационное взаимодействие с ФНС — оператором системы. По технической части к ее запуску все готово, и Минфин ожидает, что это обеспечит ежегодное пополнение бюджета на дополнительные 300 млрд руб. Среди иных задач ФТС на 2026 год — совершенствование системы управления рисками на базе машинного обучения, сокращение времени прохождения границы до 10 минут, запуск второго этапа внедрения технологии межпостовой диспетчеризации деклараций (см. “Ъ” от 16 января).

Полина Попова