Граница автоматом

Правительство обновило Стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Среди поставленных задач — сокращение времени прохождения контроля грузового автомобильного транспорта в пунктах пропуска с 35–50 до 10 минут. Для ускорения товарооборота планируется концентрировать таможенный контроль уже на этапе, следующем за выпуском товаров в свободное обращение. Обещает стратегия и дальнейшую автоматизацию таможенных операций. Эксперты в целом приветствуют наработки, но предупреждают, что смещение контроля на этап после выпуска товаров может создать для бизнеса риски роста доначислений платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленная Стратегия развития таможенной службы должна повысить степень прозрачности участников внешней торговли

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Обновленная Стратегия развития таможенной службы должна повысить степень прозрачности участников внешней торговли

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Белый дом утвердил обновленную Стратегию развития таможенной службы до 2030 года — изменения нацелены на продолжение модернизации сопровождения внешней торговли. Изначальный документ был утвержден в 2020 году. Основная цель этого плана остается прежней — увеличение к 2030 году доли автоматизированных таможенных операций до 100%. В Федеральной таможенной службе отмечают, что документ актуализирует цели ведомства с учетом «текущей геополитической обстановки и развития внешней торговли».

В обновленной редакции конкретнее прописываются планы сокращения сроков проведения таможенных операций. Новая цель — снижение времени просмотра грузового автотранспорта на пунктах пропуска через границу с 35–50 до 10 минут.

Добиться такого ускорения обещано за счет преобразования таможенных операций в единый цифровой процесс — от пункта пропуска до выпуска товаров в свободное обращение. В связи с этим в новой версии сделан акцент на цифровизацию и автоматизацию таможенных процедур. Например, с 2027 года в качестве стандарта при строительстве и реконструкции пунктов пропуска будет предусматриваться использование электронных систем досмотра и анализа рентгеновских снимков грузов. Заложено и увеличение доли электронного декларирования товаров — за счет улучшения работы распределительной сети центров такого способа оформления грузов.

Для ускорения товарооборота планируется концентрировать таможенной контроль уже на этапе «поствыпуска» товаров — с автоматизацией доступа к системам учета надежных импортеров — уполномоченных экономических операторов (УЭО). Предполагается также совершенствовать рискориентированный подход с использованием цифровых технологий для увеличения доли автоматизированного выбора объектов контроля.

Также власти планируют дополнительно стимулировать получение бизнесом статуса УЭО. Наличие такого статуса относит компанию к категории низкого риска и дает некоторые преференции — в частности, первоочередное проведение таможенных операций и освобождение от необходимости вносить обеспечительный платеж в рамках системы подтверждения ожидания товаров.

Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Татьяна Кофанова отмечает, что обновленная стратегия закрепляет продолжение перехода к цифровой и рискориентированной модели таможенного администрирования.

Одним из ключевых направлений, по ее словам, становится дальнейшее смещение контроля на этап после выпуска товаров — выпуск будет ускоряться, в особенности в отношении низкорисковых поставок, но увеличится количество последующих проверок, а сам контроль станет более узким и глубоким. В связи с этим, говорит эксперт, компаниям стоит усиливать внутренний таможенный контроль и двигаться к цифровизации поставок.

Менеджер налоговой практики «ТеДо» Вильдан Кутлубаев отмечает, что цифровизация и автоматизация деятельности таможни повысят прозрачность процедур. Сокращение времени на оформление товаров при их ввозе, говорит он, несет позитив для таможенных органов и бизнеса, но смещение контроля на стадию после выпуска товаров создает риски дополнительных доначислений таможенных платежей по истечении значительного времени после ввоза.

По словам вице-президента ТПП Дениса Французова, обновленные задачи стратегии отвечают запросам бизнеса — прежде всего это сокращение времени прохождения границы и более понятные процедуры. Важно, добавляет он, как новые подходы будут реализовываться на практике — результат бизнес будет оценивать времени прохождения границы, выпуска товара и снижению административных и логистических издержек. Пока, говорит Денис Французов, у участников внешней торговли остаются вопросы к срокам отдельных проверок, основаниям для дополнительного контроля, а также к необходимости повторно передавать одни и те же сведения в разные системы.

Евгения Крючкова