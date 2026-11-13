Шереметьевская таможня изъяла у пассажира 136 млн рублей
Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли попытку вывоза крупной суммы наличных из России. Нарушение выявили при проверке багажа пассажира рейса в Бишкек, сообщили в пресс-службе ФТС.
Внимание таможенников привлек 28-летний россиянин. Мужчина зарегистрировал чемодан и сдал его в багаж, после чего проследовал в зону вылета только с ручной кладью, что вызвало подозрения у сотрудников контроля.
В багаже обнаружили 108 пачек банкнот номиналом по 5 тыс. руб., перетянутых резинками. Общая сумма составила 129 млн руб. Еще 7 млн руб. мужчина взял в салон. Объяснять происхождение денег он отказался.
По административному делу о несоблюдении запретов по вывозу денег (ст. 16.3 КоАП) суд постановил конфисковать средства, превышающие установленный порог. ФТС напомнила о запрете вывоза наличных свыше эквивалента 1 млн руб. в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.