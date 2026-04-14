Forbes: таможня начала доначислять повышенные пошлины на товары из ЕАЭС

Бизнес начал сталкиваться с новыми таможенными доначислениями на товары из «недружественных стран», закупленные через партнеров в ЕАЭС. Как сообщает Forbes, таможенные органы начали применять повышенные пошлины к продукции, которая ранее считалась «товаром союза» и не облагалась повторными сборами при пересечении российской границы.

Речь идет о товарах из специального перечня правительства, ставки по которым составляют от 15% до 50%. Как отмечает Forbes, пошлина на французские духи выросла с 6,5% до 20%, а на помаду — до 35%. Юристы отмечают, что с 2025 года подобные доначисления стали массовыми, особенно при поставках косметики и одежды через Казахстан.

Эксперты предупреждают, что новая практика противоречит принципам единого рынка ЕАЭС, где пошлина должна уплачиваться лишь однажды. В результате компании сокращают ассортимент, а стоимость логистики растет из-за усиленных досмотров.

По оценкам специалистов, это может привести к подорожанию непродовольственных товаров на 10–15%, а в сегменте косметики и одежды на маркетплейсах — до 30%. Импортерам рекомендуют переходить на прямые закупки из «дружественных» стран, таких как Китай, Турция или Вьетнам.