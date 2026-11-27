Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО снизилась на 1% за девять месяцев
По итогам девяти месяцев 2026 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО составила 1,11 трлн руб. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года — 1,117 трлн руб., следует из отчетности компании.
«На динамике чистой прибыли сказался эффект курсовой переоценки валютного долга — значительный положительный эффект за январь-сентябрь прошлого года сменился убытком на фоне ослабления курса рубля по итогам 9 месяцев 2026 года», — отмечается в пресс-релизе холдинга.
Выручка составила 7,8 трлн руб. против 7,1 трлн руб. в 2025 году (рост на 10%). Скорректированный операционный денежный поток вырос на 12%, до 2,3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 34%, до 2,9 трлн руб. Одной из причин положительной динамики стало сохранение операционных затрат на уровне 2025 года, следует из заявления компании.
В третьем квартале выручка составила 2,5 трлн руб. против 2,1 трлн руб. годом ранее. Чистая прибыль, которая относится к акционерам, в июле — сентябре составила 246,5 млрд руб. против 134,2 млрд руб. в 2025 году.