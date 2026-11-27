Выручка составила 7,8 трлн руб. против 7,1 трлн руб. в 2025 году (рост на 10%). Скорректированный операционный денежный поток вырос на 12%, до 2,3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 34%, до 2,9 трлн руб. Одной из причин положительной динамики стало сохранение операционных затрат на уровне 2025 года, следует из заявления компании.