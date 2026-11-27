Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК (контрабанда наличных денег). По указанной статье мужчине грозит до четырех лет лишения свободы или штраф «в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных», указали в ФТС. Мероприятия проведены совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания.