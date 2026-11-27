Таможенники предотвратили вывоз $740 тыс. из России в Грузию через Верхний Ларс
Сотрудники таможни обнаружили $740 тыс. в автомобиле россиянина, пытавшегося пересечь российско-грузинскую границу через пункт пропуска Верхний Ларс. Деньги нашли в специально оборудованных тайниках перед передними сиденьями. Наличные не были задекларированы, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК (контрабанда наличных денег). По указанной статье мужчине грозит до четырех лет лишения свободы или штраф «в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных», указали в ФТС. Мероприятия проведены совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания.
В ведомстве напомнили, что, согласно указу президента от 1 марта 2022 года, вывозить из России наличную иностранную валюту в сумме, превышающей $10 тыс., запрещено.