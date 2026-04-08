Бизнес готовится к сборам

Предприниматели настороженно смотрят на перспективы уплаты вводимого с 1 сентября этого года технологического сбора — вопросы вызывает как отсутствие пилотного проекта для обкатки новшества, так и неучастие деловых кругов в обсуждении готовящихся в правительстве ставок этого квазиналога и перечня облагаемой им продукции. Эти и иные проблемы таможенной практики обсуждались на заседании профильного совета Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Совет ТПП по таможенной политике 8 апреля обсудил как потенциальные, так и уже назревшие проблемы в этой сфере. Как выяснилось, риски предприниматели видят в скором запуске технологического сбора — нового квазиналога, который, согласно уже принятому закону, с 1 сентября 2026 года будут уплачивать производители и импортеры электроники. На первом этапе он будет взиматься с готовой аппаратуры, позже — с электронных компонентов (см. “Ъ” от 18 ноября 2025 года). Конкретные ставки и список продукции вскоре должно утвердить правительство.

По данным президента Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Александра Онищука, ставки и перечень будут утверждены не постановлением, а распоряжением правительства. Распоряжения не проходят процедуру оценки регулирующего воздействия, так что в обсуждении проекта предприниматели поучаствовать не смогут.

«Принимать ставки налога, утверждать объект налогообложения без каких-либо консультаций с бизнесом нам кажется неправильным»,— подчеркнул господин Онищук.

Настораживают бизнес и уже известные положения нового механизма — например, то, что сроки ввода товара в оборот после уплаты сбора могут достигать девяти дней. «Это прямая заморозка оборотных денег для бизнеса»,— отметил член совета ТПП по ВЭД и таможенной политике Дмитрий Коробаев. Да и в целом предприниматели не согласны с уплатой сбора еще до ввода товаров в оборот. Целесообразнее, считают они, было бы делать это уже после, чтобы не переплачивать в случае недопоставки. Кроме того, по их мнению, взимание сбора было бы неплохо протестировать в пилотном режиме. «Мы получаем какую-то ошибку, и наши партии товара стоят. Это очень серьезная угроза»,— посетовал Александр Онищук.

Другая, уже существующая проблема, обсужденная на совете,— необоснованное, по мнению участников торговли, доначисление таможней вывозных пошлин, которые уплачиваются при экспорте некоторых товаров, например зерна и подсолнечного масла. Такую возможность ФТС дает правовая неопределенность, которая возникает из-за разного толкования ст. 6 Таможенного кодекса ЕАЭС и споров о том, что считать товарной партией, пояснила член правления Ассоциации таможенных юристов Оксана Курочкина. По ее словам, проблема затрагивает «саму логику экспортной логистики»: в рамках одного контракта товарная партия может доставляться до порта в течение нескольких дней несколькими вагонами. Таможня тем временем нередко рассчитывает пошлину на дату фактической отправки товара, а не на дату регистрации декларации, что ведет к доначислениям по уже завершенным поставкам. Юрист напомнила, что поддержка несырьевого экспорта является одним из приоритетов госполитики, однако такие «произвольные» доначисления, которые в отдельных случаях достигают «десятков и сотен миллионов рублей», ставят, по ее словам, под угрозу «экономическую жизнеспособность» экспортеров.

Обсудили участники дискуссии и техническое новшество — сервис «Чат с инспектором». Его участники ВЭД используют для отправки в ФТС статистической отчетности. Выяснилось, что предприниматели не могут получать через него обратную связь, а из-за лимитов передачи данных переписку приходится «дробить» на несколько сообщений, тогда как облачные решения, применение которых упростило бы процесс, сервисом не поддерживаются.

При этом бизнес усомнился: будут ли статистические формы вообще нужны после запуска системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая возьмет на себя функции автоматического отслеживания импорта.

Отметим, впрочем, что и к самой СПОТ, запуск которой пока сдвинут на неопределенный срок, у ТПП есть ряд вопросов: недавно ассоциация направила в Госдуму предложения по значительной доработке законопроекта, описывающего основные принципы работы системы (см. “Ъ” от 3 апреля).

Полина Попова