В Шереметьево задержали иностранца с более чем 900 шкурами хорька в чемодане

Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили 930 шкур хорька в багаже у иностранца, вылетавшего в Китай. Стоимость шкур превышает 1 млн руб., сообщили на сайте Федеральной таможенной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федеральная таможенная служба Фото: Федеральная таможенная служба

Задержанный пояснил, что приобрел товар на одном из московских рынков для перепродажи в Китай. «Экспертиза подтвердила, что это выделанные шкуры хорька семейства куньих»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров). По указанной статье грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.