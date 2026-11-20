Контейнеры дали морской сбой
Операторы модульных складов просят ФТС разъяснить правила их легализации
Операторы контейнерных складов рассчитывают получить от таможенной службы разъяснения о порядке подтверждения характеристик ввезенных в Россию морских контейнеров. У старых модулей часто нет паспорта заводов-изготовителей, которые регионы могут начать требовать в контексте участившихся проверок некапитальных складов. За год только в Подмосковье закрылись 20% таких объектов.
Национальная организация контейнерных складов (НАОКС) обратилась в Федеральную таможенную службу (ФТС) с просьбой разъяснить порядок подтверждения заводского изготовления и технических характеристик морских контейнеров, ввезенных в Россию как самостоятельный товар. Об этом говорится в письме организации от 6 ноября (есть у “Ъ”). В ФТС подтвердили “Ъ” получение обращения, пояснив, что ответ находится в процессе подготовки и будет направлен в установленные сроки.
В своем письме НАОКС просит рассмотреть ситуацию, в которой у собственника контейнера нет первоначального паспорта изготовителя, а получить дубликат невозможно. Владельцы складов обычно покупают такие контейнеры у логистов и терминалов, которые не востребованы для экспорта, говорят в НАОКС. Обычно это резервуары из Китая, в которых товар прибыл в Россию. Альтернативным сценарием их использования там называют утилизацию на металлолом.
Достоверной оценки рынка контейнерных складов нет. Основатель N. Trans Lab Мария Никитина говорит, что в Москве и Подмосковье речь идет о 30–40 операторах, эксплуатирующих 10–15 тыс. контейнеров, до 200 тыс. кв. м. В НАОКС совокупный оборот российского рынка контейнерных складов оценивают в 2,5–3 млрд руб. в год. Такие площадки, по словам госпожи Никитиной, обычно запускает малый и средний бизнес. У арендаторов объекты пользуются спросом: их заполняемость достигает 90%. Спрос формируют торговые компании, продавцы маркетплейсов, ремонтные организации, говорит Мария Никитина. Помещение в 30 кв. м, по словам эксперта, стоит в среднем 13,9–19,9 тыс. руб. в месяц, заметно дешевле классического склада.
Обращение операторов контейнерных складов в ФТС связано с растущим административным давлением со стороны региональных властей. За год количество площадок, например, в Подмосковье, согласно НАОКС, сократилось на 20%. В организации объясняют, что со следующего года часть регионов может начать требовать от операторов оригинальные паспорта заводов-изготовителей в рамках нового порядка размещения некапитальных объектов.
Председатель НАОКС Артем Замараев считает, что требование о предоставлении паспортов на контейнеры может поставить предпринимателей в тупик. «Мы хотим найти понятный правовой механизм подтверждения соответствия контейнеров всем правилам и нормам безопасности»,— говорит он. Эксперт замечает, что новые требования могут коснуться не только операторов складов, но и всех предпринимателей, использующих старые контейнеры в хозяйственных целях.
Паспорт контейнера — это технический документ, содержащий данные о производителях и параметрах объекта, говорит руководитель таможенной практики «Рустам Курмаев и партнеры» Ирина Маликова. Для таможенного оформления он не требуется, легальность нахождения контейнера подтверждает декларация на товар, где фиксируется его серийный номер. Одновременно отсутствие паспорта может создать сложности при спорах, предметом которых выступают технические характеристики объекта, говорит госпожа Маликова.
Контейнерные склады сейчас не имеют самостоятельного правового статуса, регистрировать их в ЕГРН сейчас не требуется, поясняет руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам АНП «Зенит» Римма Фатыхова. В то же время сейчас судебных конфликтов между операторами контейнерных площадок и властями становится больше, отмечает эксперт.
Повышенный интерес обусловлен усилением контроля за использованием земли, размещением некапитальных объектов и соблюдением требований городской застройки, говорит госпожа Фатыхова. Партнер a.t.Legal Андрей Торянников добавляет, что сделать вывод о кампании регионов по закрытию контейнерных складов пока нельзя. Но их проверки — например, в Подмосковье — приобрели системный характер. Эксперт предупреждает, что операторам нужно в первую очередь доказывать законное основание пользоваться участком, вид разрешенного использования которого допускает складскую деятельность.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 9