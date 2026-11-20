Достоверной оценки рынка контейнерных складов нет. Основатель N. Trans Lab Мария Никитина говорит, что в Москве и Подмосковье речь идет о 30–40 операторах, эксплуатирующих 10–15 тыс. контейнеров, до 200 тыс. кв. м. В НАОКС совокупный оборот российского рынка контейнерных складов оценивают в 2,5–3 млрд руб. в год. Такие площадки, по словам госпожи Никитиной, обычно запускает малый и средний бизнес. У арендаторов объекты пользуются спросом: их заполняемость достигает 90%. Спрос формируют торговые компании, продавцы маркетплейсов, ремонтные организации, говорит Мария Никитина. Помещение в 30 кв. м, по словам эксперта, стоит в среднем 13,9–19,9 тыс. руб. в месяц, заметно дешевле классического склада.