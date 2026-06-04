У таможенника секретов не было

К 12 годам колонии суд в Москве приговорил бывшего капитана таможенной службы Дмитрия Шейникова. Он был признан виновным в передаче за взятки информации о декларировании перемещаемых через границу товаров. Посредник в получении взяток таможенник Роман Тархов, который признал вину и сотрудничал со следствием, ранее получил условный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На оглашение приговора пришли мать и жена Дмитрия Шейникова. Перед заседанием они заверяли присутствующих, что таможенник ни в чем не виноват. «Вот и адвокаты так же считают»,— говорила супруга подсудимого. Защитники, впрочем, подробности дела разглашать не стали.

Накануне в прениях прокурор просил признать Дмитрия Шейникова виновным в «неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ группой лиц с использованием служебного положения» и «получении взятки в особо крупном размере» и приговорить путем частичного сложения наказаний (5 лет по первой статье и 10 лет по второй) к 13 годам колонии строгого режима.

Судья посчитала вину бывшего таможенника доказанной и назначила ему наказание, чуть меньшее, чем предлагал гособвинитель,— 12 лет колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания Дмитрию Шейникову был назначен штраф в размере 3,3 млн руб., соответствующий «трехкратному размеру» полученной взятки. Также осужденного лишили специального звания «капитан таможенной службы», запретив ему после отбытия срока в течение десяти лет занимать должности в госструктурах.

Из зала суда родные осужденного вышли в слезах. Адвокаты не стали комментировать итог процесса, заявив лишь, что «конечно же, обжалуют столь несправедливый приговор».

Как удалось выяснить “Ъ”, Дмитрий Шейников был задержан 22 сентября 2024 года вместе со своим коллегой Романом Тарховым. Спустя два дня Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следователя СКР отправил обоих под стражу. Кроме того, в рамках расследования был наложен арест на имущество фигурантов стоимостью 49 млн руб.

Господин Тархов почти сразу признал вину в посредничестве при передаче взяток и стал сотрудничать со следствием.

В частности, он сообщил в своих показаниях, что в 2022–2024 годах передал коллеге Шейникову в общей сложности 1,1 млн руб. за получение взяткодателями (их имена не разглашаются) данных о декларировании перемещаемых через границу товаров, в том числе о «параллельном импорте» из сопредельных стран.

Сбор данных Дмитрию Шейникову облегчало то обстоятельство, что он по долгу службы имел доступ к информационно-справочной системе контроля таможенной деятельности «Малахит». Она предназначается для «анализа и оценки результативности работы таможенных органов по основным направлениям: экономическим, фискальным, правоохранительным и проверочным», говорится в открытых источниках.

Дело господина Тархова было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. В итоге он уже получил условное лишение свободы. На процессе по делу своего бывшего коллеги Шейникова он выступал свидетелем.

Алексей Соковнин