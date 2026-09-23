Серый импорт выглянул из тени

Ведомства подвели первые итоги запуска системы подтверждения ожидания товаров при импорте из стран ЕАЭС: за три месяца дополнительные бюджетные поступления составили 34 млрд руб., выросли объемы декларирования грузов напрямую из Китая, а не через третьи страны с занижением стоимости. При этом и регуляторы, и участники торговли видят пространство для доработки системы: в частности, предлагается расширить круг освобождаемых от обеспечительного платежа при СПОТ, вовсе заменить его банковской гарантией, а также распространить систему и на перевозки грузов авиатранспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ФТС подсчитали, что введение СПОТ для импорта из стран ЕАЭС подняло объемы декларирования товаров из Китая (на фото — руководитель службы Валерий Пикалев)

Фото: пресс-служба президента РФ В ФТС подсчитали, что введение СПОТ для импорта из стран ЕАЭС подняло объемы декларирования товаров из Китая (на фото — руководитель службы Валерий Пикалев)

Фото: пресс-служба президента РФ

К началу сентября фискальный эффект от внедрения с 1 июня системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) составил 33,8 млрд руб. из запланированных на этот год 50 млрд руб., сообщил 21 сентября замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая на Московском финансовом форуме.

Система СПОТ запущена властями для пресечения практики ухода импортеров от таможенных платежей. Она распространяется на импорт, ввозимый в РФ с остальной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобильным транспортом. Импортер обязан за два дня до пересечения границы фуры с товаром направить в ФНС документ о предстоящей поставке (ДОПП) с информацией о ней. При этом надо авансом внести на счет ФНС обеспечение уплаты «импортных» НДС и акциза. От платежа освобождены надежные импортеры — участники налогового мониторинга и уполномоченные экономические операторы. После «предоплаты» участник торговли получает необходимый для пересечения перевозчиком границы QR-код, наличие которого проверяют сотрудники таможни.

Спустя более трех месяцев после запуска система работает штатно, констатируют в Минфине. На 10 сентября сумма подлежащих уплате косвенных налогов превысила 218 млрд руб., оформлено около 544 тыс. ДОПП. За месяц через систему проходит 11 тыс. импортеров. ФТС сообщает, что 95% всех проверяемых QR-кодов валидны, разворачивают на границе из-за проблем с оформлением около 600 фур в неделю.

21 сентября тема СПОТ поднималась на встрече Владимира Путина с руководителем ФТС Валерием Пикалевым. Глава службы одним из эффектов введения системы назвал рост объемов декларирования товаров из Китая напрямую в РФ. «Если раньше у участников была возможность существенно занижать стоимость товаров, а разницу выплачивать продавцам, по сути дела, наличными, то теперь же эти товары ввозятся в подавляющем большинстве случаев по реальной стоимости»,— объяснил главный таможенник. Поясним, речь идет о том, что китайские товары стали в меньшей степени, чем раньше, завозиться через Киргизию и Казахстан.

Бизнес предлагает донастроить систему. Поскольку обеспечительный платеж отвлекает немалые деньги из «оборотки», деловые объединения настаивают на его замене банковской гарантией (см. “Ъ” от 4 августа),— в Минфине и ФНС заверяют, что намерены проработать вопрос этой осенью. Предложено также расширить список лиц, освобожденных от аванса. Председатель комитета «Деловой России» по розничной торговле Михаил Кучмент считает необходимым понизить «порог добросовестности» налогоплательщика, при превышении которого не нужно вносить обеспечение, с 30 млрд руб. годовой выручки до 5–10 млрд, а также отнести к числу надежных компаний системообразующие предприятия и аффилированные с ними лица. Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что от аванса можно было бы освободить всех участников внешнеэкономической деятельности, отнесенных таможней к низкой категории риска.

Заместитель главы ФНС Александр Егоричев на форуме сообщил, что служба готова опираться на систему управления рисками при распространении обязанности уплаты обеспечения. Алексей Сазанов отметил, что совместно с ФТС Минфин работает над уточнением предписаний о недопущении фур в страну по некорректным ДОПП. Например, таковыми могут перестать считать документы, расхождение данных в которых с товаросопроводительными документами не влияет на размер налоговых обязательств. Также решается вопрос по сборным грузам, на которые оформляется сразу несколько ДОПП,— в Минфине думают над тем, чтобы из-за ошибки в одном из них не отзывалась вся партия сразу.

Отдельный сюжет — расширение СПОТ на иные виды транспорта. «Деловая Россия» предлагает распространить систему и на авиаперевозки. По словам Михаила Кучмента, добросовестные игроки не должны нести дополнительную нагрузку за тех, кто продолжает работать в серой зоне, а потому необходимо перекрыть «небольшие, но все же оставшиеся каналы серого импорта». Между тем таможня со своей стороны пока не наблюдает явного перетока объемов грузоперевозок в сторону авиации или железнодорожного транспорта на фоне запуска системы, сказал “Ъ” заместитель главы ФТС Агепсим Ашкалов. Впрочем, возможность распространения СПОТ на эти виды перевозок изначально подразумевается профильным законом, напомнил он, решение остается за правительством.

Полина Попова