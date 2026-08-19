Таможня выбивает остатки бизнеса

Бизнес столкнулся с рекордными доначислениями от таможни. За первое полугодие 2026 года ФТС потребовала дополнительно выплатить больше 35 млрд руб. Чаще всего регулятор указывал на неправильный код ввезенного товара, занижение стоимости или нарушения при обороте продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ FM” в логистической компании Optimalog, средняя сумма доначисления по одной проверке увеличилась с 360 тыс. руб. до 800 тыс. руб. А вот их количество снизилось.

Параллельно с ростом доначислений реальные переводы в бюджет упали. Из 35 млрд руб. ФТС удалось получить только 25 млрд руб. Хотя еще в 2025-м собираемость оценивали в 80%. Старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло объясняет этот тренд увеличением числа банкротств:

«Начисляют больше, потому что, естественно, таможенный орган совместно с Федеральной налоговой службой ищет возможности для пополнения бюджета. Почему собирают меньше? Таможенный орган проводит дополнительные проверки глубиной до трех лет. Вполне вероятно, что, например, компании пришли доначисления за 2024 год, а она уже закрылась.

Плюс ко всему средний размер суммы требований увеличился в два раза по сравнению с 2025 годом, хотя количество требований в тот период было 439, а в этот — 108. Размеры доначислений уже становятся критичными для бизнеса. У нас есть клиенты, которым приходят суммы до 10-15 млн руб. Это год работы бесплатно. Конечно, компании легче подать на банкротство и отказаться платить».

Кроме того, нарушения все чаще переходят в уголовную плоскость. По данным ФТС, за первый квартал 2026 года по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей возбудили 134 дела. Выросло и число запросов бизнеса на юридическую поддержку при оспаривании доначислений, говорит руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко:

«Таможенные органы уже давно взяли курс на то, чтобы перенести весь акцент контроля не на момент ввоза товара, а на так называемый посттаможенный контроль. В сумме поставок за три года суммы получаются достаточно большие. И с ними сталкиваются по моей практике и малый, и средний бизнес, и крупные компании. Для первой и второй категории бизнеса это создает существенную проблему — одномоментно вытащить деньги из оборота в текущих условиях достаточно трудно.

Есть шанс оспорить взыскание этих таможенных платежей, но все зависит от конкретной ситуации. Например, оспорить дивиденды, которые облагаются таможенными платежами, на текущий момент почти невозможно. А если ситуация касается спорной классификации товара, шансы достаточно высоки. К тому же, мотивация компании оспорить таможенные платежи тоже выросла. Это одна из причин, почему есть разрыв между доначисленными таможенными платежами и реально взысканными».

Минфин, тем временем, предлагает увеличить срок таможенных проверок с трех до пяти лет, если компания смогла успешно обжаловать первое решение ФТС.

Ульяна Горелова