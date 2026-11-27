Минюст исключил из реестра иноагентов бывшего главу «Викимедии Ру» Козловского
Минюст России исключил из реестра иностранных агентов бывшего директора ликвидированной «Викимедии Ру» Станислава Козловского. Решение обосновали «утратой признаков иностранного агента».
«Викимедиа Ру» была основана в 2008 году для развития российского сегмента «Википедии». Площадка неоднократно подчеркивала, что не имеет никакого контроля над сайтами Wikimedia Foundation (владелец «Википедии») и не несет юридической ответственности за их содержание.
19 декабря 2023 года господин Козловский рассказал «Ъ», что был вынужден покинуть пост доцента факультета психологии МГУ, поскольку получил информацию о скором признании иноагентом. В тот же день состоялось собрание «Викимедии Ру», на котором единогласно решили закрыть организацию, чтобы обезопасить других участников от статуса иностранного агента.
Станислава Козловского внесли в реестр иноагентов 2 февраля 2024 года. Причиной послужили участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также взаимодействие с иностранными площадками, утверждал Минюст. 22 марта того же года в список включили и «Викимедию Ру». 26 февраля 2025 года организация была официально признана ликвидированной. 7 марта Минюст исключил ее из реестра.