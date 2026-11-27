Станислава Козловского внесли в реестр иноагентов 2 февраля 2024 года. Причиной послужили участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также взаимодействие с иностранными площадками, утверждал Минюст. 22 марта того же года в список включили и «Викимедию Ру». 26 февраля 2025 года организация была официально признана ликвидированной. 7 марта Минюст исключил ее из реестра.