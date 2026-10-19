У пассажира в Домодедово изъяли 31 кг радиоактивных грибов
В аэропорту Домодедово таможенники нашли у иностранца 31 кг радиоактивных белых сушеных грибов. 32-летний мужчина вылетал в Узбекистан, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
Иностранец сдал коробку в багаж. На цокольном этаже зоны комплектации сработала стационарная система обнаружения радиоактивных материалов. Инспекторы вскрыли коробку и нашли там «сыпучее вещество в заводском картонном пакете». На этикетке было написано, что это сушеные белые грибы, произведенные одной из российских компаний.
По данным ФТС, уровень радиационного фона посылки был превышен более чем в 10 раз. Первичная идентификация выявила радионуклид цезий-137 (Cs-137). Информацию передали в Роспотребнадзор. По его решению продукция была признана радиоактивным отходом, подлежащим захоронению.
Компании-производителю партии грибов выдали предписание. Также прекращено действие декларации на товар «Гриб белый сушеный», реализация продукта приостановлена.
Цезий-137 — искусственный радиоактивный изотоп, который образуется при делении ядер урана и плутония. Появляется в результате ядерных реакций, испытаний оружия и аварий на атомных электростанциях. Период полураспада занимает почти 30 лет. Высокие дозы (от 2 г) вызывают острую лучевую болезнь, а малые и регулярные — увеличивают риск развития рака.