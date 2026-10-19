У пассажира в Домодедово изъяли 31 кг радиоактивных грибов

Цезий-137 — искусственный радиоактивный изотоп, который образуется при делении ядер урана и плутония. Появляется в результате ядерных реакций, испытаний оружия и аварий на атомных электростанциях. Период полураспада занимает почти 30 лет. Высокие дозы (от 2 г) вызывают острую лучевую болезнь, а малые и регулярные — увеличивают риск развития рака.