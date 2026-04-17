Таможня дала добро

на дополнительные пошлины на товары из стран ЕАЭС

Власти взялись за параллельный импорт. Федеральная таможенная служба объяснила, почему с товаров из ЕАЭС взимаются дополнительные пошлины. Ведомство ссылается на постановление 2022 года, которое устанавливает повышенные ставки для продукции из недружественных стран. Например, за французские духи импортеры платят 20% вместо пошлины в 6,5%. На некоторые товары отчисления составляют до 50%.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Обход этих ограничений за счет стран союза мешает честной конкуренции, а денег в бюджет поступает меньше, подчеркнули в ФТС. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что ужесточение таможенного контроля может привести к сильному росту цен. При этом за несколько лет список сильно расширили, пояснил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии Петр Бобровский:

«Россия утвердила эти пошлины в ответ на действия других стран, которые по отношению к нам ввели точно такие же ограничения. В законодательстве это называется специальные экономические меры. Но государства-члены ЕАЭС такие тарифы не применяли. Так что возникла проблема: когда вы привозите товар через эти страны, но продаете их на российском рынке, получается, что вы эту пошлину не заплатили.

При этом в этот список входит достаточно много товаров Там есть и наша продукция, то есть какие-то виды косметики, и много чего другого. В частности, и пищевая продукция, даже жевательная резинка значится. В каком-то пункте фигурируют инструменты: компрессоры, механизмы, техника, станки, аккумуляторы».

Ранее, как писал Forbes, таможенники действовали в соответствии с письмом 2023 года. Там утверждалось, что если продукция «приобрела статус товара ЕАЭС», то доплата пошлины не требуется. Теперь же предприниматели сталкиваются с дополнительными взысканиями постфактум. Это ставит бизнес под удар, подчеркнул президент Ассоциации грузового автомобильного транспорта Владимир Матягин:

«Для параллельного импорта это, конечно, беда. Такие меры еще больше удорожают продукцию, которая завозят таким образом.

При этом существует потребность в замене каких-либо деталей, запчастей. Если говорить про грузовой транспорт, то у нас же не выпускаются запчасти на данные автомобили. И так у нас сегодня бизнес на ладан дышит, а здесь еще появится дополнительная нагрузка. При этом быстро перейти на отечественные аналоги невозможно. Для примера — просто продать грузовики Volvo и Scania на сегодняшнем рынке очень сложно. Если компания взяла их в лизинг или приобрела на кредитные деньги, то это кабала для нее. А если машина стоит, значит, бизнес не зарабатывает и еще больше ухудшает свое положение. От перевозчиков я слышу, что какие-то дополнительные сборы действительно появились».

Впрочем, полностью отменять параллельный импорт власти пока не собираются. Как заявил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов, там «есть интересные для России позиции».

Анжела Гаплевская

