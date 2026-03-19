ФТС за 2025 год перечислила в бюджет России почти 6 трлн рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) за 2025 год перечислила в государственный бюджет России почти 5,911 трлн руб. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Пикалев.

«Задачи, поставленные перед таможенными органами, были в целом решены… Выполнение прогнозного задания превысило 99%»,— отметил господин Пикалев на расширенной коллегии ФТС (цитата по ТАСС).

Согласно подсчетам ведомства, ежедневно в бюджет направляют более 23 млрд руб. По итогам 2024 года ведомство перечислило в федеральный бюджет 7,349 трлн руб.