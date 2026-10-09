ФТС пресекла схему по списанию утильсбора на Южном акцизном таможенном посту

К афере по списанию утильсбора с нарушением установленного порядка был привлечен участник внешнеэкономической деятельности. Несмотря на попытки «сокрыть следы преступления», в том числе увольнение одного из таможенников после задержания другого, удалось установить превышение полномочий у всех членов группы.