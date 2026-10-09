ФТС пресекла схему по списанию утильсбора на Южном акцизном таможенном посту
09.10.2026, 13:13
Федеральная таможенная служба (ФТС) России пресекла мошенническую схему по списанию утильсбора за транспорт на Южном акцизном таможенном посту. За незаконное перемещение авто участники схемы получили более 13 млн руб. взяток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
К афере по списанию утильсбора с нарушением установленного порядка был привлечен участник внешнеэкономической деятельности. Несмотря на попытки «сокрыть следы преступления», в том числе увольнение одного из таможенников после задержания другого, удалось установить превышение полномочий у всех членов группы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности), а также по ч. 6 ст. 290 УК и ч. 5 ст. 291 УК (получение и дача взятки в особо крупном размере). По указанным статьям грозит до 15 лет лишения свободы.
Причастные к схеме лица арестованы. В доход государства обращено полученное преступным путем имущество на сумму более 80 млн руб.