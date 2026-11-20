Домодедовская таможня пресекла контрабанду драгоценностей на 44 млн рублей
Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили у россиянина, прибывшего из Таиланда через ОАЭ, незадекларированные драгоценные камни и ювелирные изделия на 44,3 млн руб. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
Сотрудники таможни остановили мужчину в зеленом коридоре. При досмотре в его багаже нашли украшения и 376 минералов — бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины и александриты.
Пассажир признался, что собирался перепродать товар в России, а зеленый коридор выбрал, чтобы избежать уплаты таможенных платежей. Суд оштрафовал мужчину на 200 тыс. руб. и постановил конфисковать драгоценности в пользу государства.