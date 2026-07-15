Таможня в Москве не пропустила в Воронеж партию съедобных скорпионов из Таиланда

Сотрудники почтовой таможни в Москве не пропустили посылку из Таиланда со 185 засушенными скорпионами и жуками. На товар отсутствовали необходимые сопроводительные документы, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Посылка следовала в Воронеж. При помощи рентген-установки таможенники обнаружили 125 азиатских черных лесных скорпионов и 60 ярких жуков-листоедов с «лягушачьими лапками», рассказали в пресс-службе ФТС. Как указано в декларации отправителя, стоимость этих «сушеных съедобных насекомых» отправитель оценил в 11,5 тыс. руб. По решению Россельхознадзора ввезти посылку не разрешили, ее направили обратно отправителю.